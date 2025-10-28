«Dialogar fins al 2027»: la resposta de la Moncloa a la ruptura amb Puigdemont

“Diàleg, treball, negociació”. L’executiu espanyol ha respost així aquest dimarts, en boca del ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, a l’anunci de Carles Puigdemont de la ruptura política de Junts amb Pedro Sánchez. Bolaños ha assenyalat que “aquest Congrés complex que hi ha és el que va sortir de les eleccions i es continuarà dialogant amb les forces parlamentàries com s’ha fet des del 2018”. El ministre i la ministra portaveu Pilar Alegría han insistit en "continuar negociant fins al 2027".
Pilar Alegría ha dit sobre la decisió de Junts: “La posició del govern és la mà estesa. En el que depèn de l’executiu s’està complint amb els compromisos i en allò en què no depèn directament del govern s’hi està treballant”. Ha demanat que ningú menysvalori “la capacitat de diàleg d’aquest govern”. Bolaños ha apuntat que l’executiu ha guanyat el 90% de les votacions en el Congrés i ha aprovat 45 lleis, convidant a comparar amb el producte legislatiu dels parlaments autonòmics.
“Amb aquesta pluralitat parlamentària portem treballant des de l’inici de la legislatura i amb els mateixos mecanismes anirem operant en el que queda de mandat”, ha refermat Pilar Alegría. “Així seguirem treballant fins al 2027”, ha repetit. Sobre els pressupostos, l’executiu “treballarà sense descans per tirar-los endavant”. “Que són uns bons pressupostos -ha afegit- ho demostra que avui dia l’espanyola és l’economia locomotora de la Unió Europea”.
La portaveu ha explicat que els pressupostos “ja estan molt treballats” i en breu es convocarà el Consell Econòmic i Fiscal per tractar del sostre de despesa. “El projecte està avançat dins del govern i continuarem amb la mateixa tònica dels darrers anys”. Aniran a votació aquests pressupostos malgrat que Junts ja ha deixat clar que els rebutjaran?
Puigdemont va deixar clar dilluns que a partir d’ara, el govern espanyol “no podrà recórrer a la majoria de la investidura” i es va preguntar en quines condicions governarien. Des del primer moment, però, fonts socialistes van treure ferro al moviment del líder de Junts, que en cap moment va insinuar una porta oberta a una hipotètica moció de censura.
Avui mateix, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha allunyat l’escenari de suport de Junts a una moció de censura instrumental assegurant que “el PSOE ha suspès moltes assignatures de l’acord subscrit, però el PP hauria de repetir curs ”. Ara seran les bases de Junts les que, convocades a una consulta, hauran d’avalar la decisió de l’executiva de la formació.
Mazón, "un pes mort en la reconstrucció"
En la vigília del funeral d'Estat per les víctimes de la dana, s'ha preguntat a la ministra de Ciència i líder dels socialistes valencians, Diana Morant, per l'actuació del president valencià, Carlos Mazón. Morant ha recordat que era a la roda de premsa com a ministra, però no ha desaprofitat l'ocasió per defensar la feina feta per l'executiu espanyol en la dana i criticar durament Mazón i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Feijóo no pot escapar a les seves responsabilitats. Va dir que va estar informat contínuament pel senyor Mazón, el que és mentida”.
Morant ha estat contundent amb Mazón: “Sabem que es va prendre tot el temps del món fins i tot per passejar fins a un pàrquing. Un temps que no van tenir les víctimes de la dana". Sobre una enquesta que mostra un ascens de Vox al País Valencià i un descens de 4 escons per al PSPV que anirien a Compromís, la ministra ha assenyalat que “l'enquesta diu que un 80% dels valencians exigeix la dimissió de Mazón”.
Morant ha assegurat que el 85% del que s’ha invertit a València de cara a la reconstrucció prové de l’executiu espanyol: “Mazón va dir que se l’havia de valorar per la reconstrucció però ell s’ha esborrat de la reconstrucció, que fins ara ha estat de 8.000 milions d’euros”. “Mazón ni va estar en l’emergència ni ha estat en la reconstrucció. És un pes mort”.