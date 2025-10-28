Turull allunya la moció de censura: «El PSOE ha suspès assignatures, però el PP hauria de repetir curs»

L'endemà de l'anunci de "trencament" i a les portes de la consulta a la militància, Junts ha donat més explicacions sobre la decisió presa. Mentre la Moncloa insistix en la "mà estesa" per continuar negociant "votació a votació", el secretari general del partit, Jordi Turull, ha insistit que l'acord d'investidura s'ha acabat i ha traslladat la responsabilitat a Pedro Sánchez perquè expliqui com pensa continuar. No ha volut respondre a la pregunta de si tanca la porta a una moció de censura instrumental amb el PP, però sí que ha allunyat aquest escenari. "Els socialistes han suspès moltes assignatures de l'acord, però el PP hauria de repetir curs", ha dit. Una aliança per fer caure Sánchez per la via ràpida sembla, ara com ara, poc probable.
En tot cas, la militància de Junts haurà d'avalar ara la decisió de la direcció, i res fa pensar que no sigui així. La pregunta que es traslladarà a les bases -que fa dos anys van acceptar el a partir d'aquest dimecres i fins dijous serà si s'està d'acord o no amb la proposta de la direcció nacional de donar per finalitzat l'acord d'investidura davant dels reiterats incompliments.
Turull també ha evitat demanar a Sánchez que convoqui eleccions. "Això depèn del president del govern espanyol", ha dit el dirigent independentista, que ha insistit a acusar el govern espanyol de no complir els acords que s'havien assolit. "No tenim vocació de crossa", ha reblat, i ha dit que al Congrés "defensaran els interessos de Catalunya" i votaran a favor si les iniciatives van aquest sentit, i en contra si no és així. "Negociar amb el PSOE? Ja no ens creiem el PSOE, s'ha acabat", ha dit, i ha reblat que Junts no és "responsable" de la situació. Turull ha dit que ara els toca "cobrar" tot allò que van "pagar", com ara el català a Europa, que el dirigent de Junts encara confia que pugui prosperar.
En tot cas, hi ha carpetes que només depenen del PSOE i no s'han complert, com ara les balances fiscals, l'execució pressupostària, la desclassificació dels documents del 17-A o de l'operació Catalunya, o la projecció de Catalunya en organismes internacional. "Ho hem pactat i no ho fan, no hi ha prou pastanaga per a tants incompliments", ha insistit, i ha dit que Junts ha complert i té la "consciència". "Només volien comprar temps, no compleixen", ha criticat. El mecanisme de Suïssa -19 reunions- també queda aturat. "No hi haurà una pròxima reunió", ha afirmat, i no ha volgut revelar què els ha dit el mediador sobre aquesta decisió. Turull també ha dit que ja no tindria sentit una reunió entre Puigdemont i Sánchez.
El dirigent independentista ha lamentat que el PSOE només li interessa el poder, encara que hagi de pactar amb el PP, com va passar a Barcelona o com passa al Parlament quan els Salvador Illa coincideix en el vot amb la dreta i l'extrema dreta per frenar iniciatives independentistes. "El PSOE vol guanyar setmanes i temps", ha insistit. En la decisió de Junts impacta l'auge d'Aliança Catalana que pronostiquen les enquestes? "Això no hi té res a veure", ha reblat, i ha tret pit dels acords assolits amb el PSOE quan els ultres independentistes no havien ni trepitjat el Parlament.