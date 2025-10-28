Els hotelers plantegen que els congressistes tinguin una taxa turística més baixa: «Està sobre la taula»

El debat al voltant de la taxa turística a Barcelona s'ha anat intensificant els darrers mesos, mentre emergien titulars que explicaven que el que paga un turista per cada dia que passi a la ciutat podria arribar fins als 15,5 euros d'impost públic. Això, esclar, seria en els casos dels hotels de cinc estrelles. I en qualsevol cas, si la part política compleix els seus compromisos anunciats, això no es produiria abans del 2029. La idea de la capital catalana és anar augmentant any a any el recàrrec municipal -una de les dues parts clau de la taxa, que també inclou una recaptació per part de la Generalitat- però això encara està pendent d'un acord al Parlament. Hi ha parts interessades del sector turístic, però, que ja tenen propostes per fer-hi modificacions. Així ho ha detallat el president del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Clos, en una xerrada. Segons el dirigent del gremi, hi ha propostes "sobre la taula" perquè els congressistes paguin menys que la resta de turistes, ja que són un tipus de visitant que tant el sector privat com el sector públic vol cuidar especialment.
La idea s'ha plantejat en un cicle de converses organitzat per Foment del Treball, aquesta vegada amb Clos i el tinent d'alcaldia responsable de turisme, Jordi Valls, com a protagonistes. El president del gremi hoteler ha insistit en una crítica que ja s'havia fet prèviament, i és que l'augment de la taxa turística pot tenir un impacte, en termes de competència amb altres ciutats, a l'hora de captar grans congressos internacionals. Si qui organitza l'esdeveniment veu que els participants hauran de pagar desenes de milers d'euros de més, això podria decantar la balança en comparació amb Madrid, deixava anar Jordi Clos.
Tot seguit, l'empresari ha respost a la pregunta de si hi havia alguna proposta per evitar aquest possible maldecap, emesa per la moderadora Glòria Marin: "Hi ha propostes que estan sobre la taula. Algunes s’estan estudiant, d'altres estan proposades i d'altres es proposaran. Aquest turista que ve al cap de setmana, o té una reunió puntual, o ha d’anar al metge, la imposició de la taxa l’assumeix amb més facilitat. En canvi, on hi ha la competència real és amb els altres". Clos ha insistit que una de les estratègies coordinades de l'Ajuntament, Turisme de Barcelona, Fira de Barcelona i el Gremi d’Hotels de Barcelona és "anar darrere" del sector del turisme de fires i congressos. Així, aquesta voluntat hauria d'anar acompanyada d'una taxa menys elevada als congressistes que la de la resta de turistes, valora el representant hoteler. "Aquest estudi va per aquest camí, de no mirar tot amb el mateix raser, de mirar on el podem mantenir, i on possiblement hauríem de fer una mica més d’esforç", ha expressat, abans d'apuntar que no sabia si el tinent Jordi Valls voldria "avançar" algun detall.
El representant del govern de Jaume Collboni ha esquivat la bala i no ha comentat la proposta específica. El que sí que ha valorat Valls és que quan al 2012 es va introduir el debat a Catalunya sobre l'arribada de la taxa turística, que els visitants comencessin a pagar un impost específic per pernoctar a Barcelona, també hi havia discursos que deien que això frenaria l'arribada de viatgers. "Jo crec que des del 2012 fins ara podem veure que no ha desincentivat gaire el turisme", ha establert el regidor socialista, després que les xifres de visitants hagin augmentat considerablement des de llavors. De fet, també ha mencionat que per més que altres ciutats com Amsterdam també tinguin taxes rellevants, això tampoc no s'ha traduït en una reducció de l'arribada de turistes.