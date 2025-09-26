Nou ajornament de l'augment de la taxa turística

L'increment de la taxa turística torna a ajornar-se. S'havia d'implementar al maig, després es va deixar per l'octubre, després de l'estiu, però finalment no arribarà fins a l'1 d'abril, com a mínim, segons ha avançat El Periódico i ha confirmat Nació. Les converses entre el Govern i els socis d'ERC i els Comuns no avancen i no es complirà el termini previst. El tribut, que genera polèmica, s'encalla, i la temporada turística de tardor i hivern es farà amb la taxa actual.
L'augment d'aquesta taxa fa mesos que es troba en un laberint entre el Govern i el Parlament. Al maig, el ple va rebutjar de manera imprevista que l'increment de la taxa turística s'ajornés fins a l'octubre (i, per tant, va avalar l'entrada en vigor immediata de la nova norma). Paradoxalment, ho va permetre una majoria alternativa formada per les dretes (que no volen l'increment) amb els Comuns i la CUP, que sí que el volen.
Això va obligar el Govern a aprovar un nou decret ajornant l'increment, amb l'argument de donar "seguretat jurídica" al sector. Aquest cop sí, els Comuns van llançar un salvavides al Departament d'Economia a canvi de 60 milions en mesures per l'habitatge. D'aquesta manera, s'enviava l'increment de la taxa a l'octubre, després de les vacances d'estiu, però les converses no han avançat prou i quedarà de nou ajornat fins a l'any que ve.