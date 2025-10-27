El Gastronomic Forum Barcelona posarà l’accent en la nova cuina catalana amb més de 400 expositors

El Gastronomic Forum Barcelona posarà l’accent en la nova cuina catalana en una edició que comptarà amb la major oferta expositiva de la seva història. El saló superarà enguany les 400 empreses expositores –un 10% més que el 2024– que mostraran les grans tendències i innovacions gastronòmiques. El saló desplegarà un programa que comptarà amb uns 180 ponents, així com una setantena de xefs que sumen 52 estrelles Michelin. Jordi Cruz, Joan Roca, Paolo Casagrande, Oriol Castro o els germans Torres seran alguns dels noms presents.
El saló del sector de l’hostaleria, la gastronomia i el foodservice torna un any més a la capital catalana amb una nova edició que donarà el tret de sortida el pròxim dilluns 3 de novembre i estarà a la Fira de Barcelona fins al 5 de novembre. Gastronomic Forum Barcelona comptarà amb la major oferta expositiva dels seus vint-i-cinc anys de trajectòria amb més de 400 empreses que ocuparan 18.500 metres quadrats de superfície, amb oferta de productes gastronòmics (83%), equipament (11%) i parament per a restauració i hostaleria (3%).
El 65% dels expositors procedeixen de Catalunya, el 28% de la resta d’Espanya i el 7% de l’àmbit internacional, amb participació d’empreses d’Alemanya, Lituània, Irlanda, Portugal, França, Xipre i Itàlia. En aquesta edició es comptarà amb més de 200 petits productors agrupats en participacions col·lectives procedents de Galícia, Castella i Lleó, Extremadura, Balears i Menorca, a més de l’Espai Catalunya, que integrarà més de 80 productors locals, al costat de les Diputacions de Barcelona, Girona i Lleida.
Josep Alcaraz, director del Gastronomic Forum Barcelona, ha destacat durant la presentació de la cita que l’assistència del 2025 ja és tot un “èxit” i que suposa una representació “important” de tots els sectors. També ha reivindicat el saló com el "millor lloc per fer contactes i negocis" en un ambient de "proximitat".
Xefs catalans amb estrella
El programa del saló reunirà uns 180 ponents i una setantena de xefs que sumen 52 estrelles Michelin amb prop de 190 showcookings i ponències. Trenta anys després de la revolució gastronòmica que va situar Catalunya en el mapa culinari internacional, el saló reunirà per primera vegada en la mateixa edició tots els xefs catalans amb tres estrelles com Jordi Cruz, Joan Roca, Paolo Casagrande, Oriol Castro, Mateu Casañas, Eduard Xatruch i els germans Torres.
En aquest sentit, Arantxa Calvera, directora de l'Agència Catalana de Turisme, que ha destacat la importància de la cuina catalana i de la seva projecció. “La cuina catalana al final és el nostre ADN, així com una expressió de la nostra marca i de la nostra cultura”, ha subratllat, “hi ha una part interna molt important que és aquest orgull, aquesta autopercepció, que per nosaltres és molt important treballar”.
Tots els xefs, juntament amb Ferran Adrià, i noves figures emergents que representen el relleu generacional del sector reflexionaran sobre el moviment de la nova cuina catalana, un corrent que s’imposa als fogons i que combina tradició, innovació i producte local amb una clara vocació internacional. A més, també hi participaran altres grans cuiners catalans com Ramon Freixa, Albert Franch, Mateu Villaret o Xano Saguer.
El saló acollirà també el Simposi de Cuina Catalana, emmarcat en la designació de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025, una iniciativa impulsada per l’Institut Internacional de Gastronomia, Arts i Turisme i la Generalitat de Catalunya. Aquest fòrum, que pretén radiografiar l’estat actual de la cuina catalana, reunirà investigadors, periodistes i xefs amb noms com Toni Massanés, Maria Nicolau, Albert Molins o Colman Andrews, entre d’altres.
Paral·lelament, el saló desplegarà un ampli ventall d’activitats i durant l’esdeveniment es lliurarà el Premi Cuiner Gastronomic Forum Barcelona 2025, els Premis Innoforum, el Premi Josep Mercader i competicions com el Millor Panettone d’Espanya, The Baker, la segona fase de Pizza Bit Competition o El plat favorit dels catalans.