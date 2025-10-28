Són teves? La policia busca els propietaris de joies i rellotges robats

T'han robat rellotges, anells, cadenes, braçalets o altres joies? La policia espanyola ha iniciat una campanya per retornar els objectes recuperats als seus amos legítims després de desarticular una organització criminal que actuava a tot l'Estat amb el mètode de "l'abraçada afectuosa".
Concretament, les joies recuperades van ser robades entre el desembre de 2023 i el novembre de 2024, tal com especifica la policia en una publicació a Instagram en què en mostra alguns. En cas de ser-ne el propietari, el cos ha posat a disposició de les víctimes el correu electrònic cjpj.joyas@policia.es. Cal enviar-hi la denúncia del robatori juntament amb una fotografia de la joia en qüestió i les dades d'identificació i de contacte del propietari.
A banda d'aquesta campanya concreta, la policia espanyola té una galeria al seu web amb les imatges de totes les joies recuperades després d'un furt i hi indica les instruccions específiques per reclamar-les en cas de ser-ne l'amo. Reclamar-ne d'alienes, però, suposa un delicte de frau, castigat amb penes de fins a 2 anys de presó i multes importants, tal com contempla l'article 465.1 del codi penal espanyol.
En què consisteix el mètode de "l'abraçada afectuosa"
El mètode de "l'abraçada amistosa" o de l'"abraçada de l'amic" és una modalitat delictiva que empren algunes bandes criminals per robar objectes de valor a l'espai públic. El lladre s'apropa a la víctima, normalment d'edat avançada o vulnerable per qualsevol característica, i la saluden de manera efusiva sense cap motiu aparent.
La víctima abaixa la guàrdia i intenta identificar l'interlocutor que no aconsegueix reconèixer, mentre aquest aprofita el contacte per sostreure-li joies, la cartera o el telèfon mòbil, principalment. Tal com explica el bufet d'advocats Domingo Monforte, aquesta tècnica permet als lladres esquivar el delicte de robatori amb violència o intimidació i s'arrisquen a rebre una condemna més laxa.