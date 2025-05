Un centenar de professors renuncia a corregir els exàmens de selectivitat

Un centenar de docents de ciències ha "renunciat" a corregir les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) d'aquest any en protesta pels canvis en el currículum de batxillerat impulsats pel Departament d'Educació. El col·lectiu ha lamentat que la veu dels docents sobre aquests canvis "no ha estat escoltada ni tinguda en compte" i per això docents de secundària i universitats "s'han negat" a corregir els exàmens de selectivitat d'enguany.

Fonts del Departament d'Educació han recordat que aquesta és una tasca voluntària i han descartat que estigui en risc la correcció dels exàmens de selectivitat d'aquest any. En canvi, el col·lectiu Ciències en Perill ha assegurat en un comunicat que aquesta "acumulació" de renúncies "posa en risc" la qualitat i la coherència de la correcció de les PAU.

El grup de docents també ha afegit que, si la tendència de renúncies es manté, el Departament d'Universitats "es podria veure obligat a recórrer a correctors poc experimentats o que tenen poc coneixement del currículum de secundària". Des de la plataforma han exigit a Educació que escolti el professorat i aturi la proposta de fusió de les matèries científiques, per tal de garantir una formació "específica, rigorosa i de qualitat per als futurs estudiants".

Els docents que volien participar en els tribunals de les PAU, i per tant de la correcció de les proves, van haver de presentar la sol·licitud de participació entre el 15 de gener i el 3 de febrer; i entre el 8 i aquest dijous 15 de maig havien de confirmar la seva sol·licitud o renunciar-hi.