04 de febrer de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

ARA MATEIX

Societat

Un ciberatac compromet les dades d'uns 6.800 inscrits a la Borsa de Lloguer de Barcelona

  • Diverses grues en una zona d'obres, a 31 de desembre de 2022, a Barcelona, Catalunya

ARA A PORTADA

Publicat el 04 de febrer de 2026 a les 19:39
Actualitzat el 04 de febrer de 2026 a les 19:43

Un ciberatac detectat a finals de desembre de l'any passat va comprometre les dades d'unes 6.800 persones inscrites a la Borsa d'Habitatge de Lloguer de Barcelona entre 2014 i 2018, han informat fonts de l'Ajuntament de Barcelona a Europa Press. Segons ha avançat Betevé, el passat 26 de desembre es va detectar una "activitat irregular" en el portal web del Consell de l'Habitatge de Barcelona i immediatament es van activar els protocols per esbrinar què passava i tancar l'esquerda de seguretat.

Els afectats van ser informats de l'incident per correu electrònic i se'ls va proporcionar atenció personalitzada en cas de necessitar-ho, si bé fins ara no s'ha detectat "cap ús fraudulent d'aquestes dades" ni cap petició al consistori per part dels hackers. Segons indica el consistori, aquest dimecres l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha donat "per tancat l'incident" i ha arxivat la causa, després de seguir tots els passos que indica el protocol, solucionant-ho i mitigant els riscos. A més de l'Autoritat Catalana, el consistori va avisar de la situació l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el Centre Criptològic Nacional Computer Emergency Response Team (CCN-CERT).

Et pot interessar