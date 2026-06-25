Un conductor d'Alsa canvia de seient un passatger perquè el seu portàtil «emetia radiacions»

Roberto Calvo, periodista a Onda Cero, ha denunciat a les xarxes socials una situació insòlita viscuda durant un trajecte en autobús de la línia Barcelona-Berga operada per Alsa. Segons explica en una publicació a X, el conductor del vehicle li va demanar que abandonés el seient on viatjava perquè considerava que el seu ordinador portàtil estava emetent unes suposades radiacions perjudicials.
"D'entrada, em va renyar perquè no em podia asseure darrere del conductor. (Ahá, per això posen seients). I després em diu que tinc el meu ordinador en el seu clatell emetent unes "irradiacions" (radiacions, cavaller) molt forts i perjudicials", explica Calvo al fil d'X.
El periodista relata que, durant bona part del trajecte, el conductor li va fer gestos i advertiments que inicialment no va interpretar perquè portava auriculars. El passatger assegura que el conductor el va obligar a traslladar-se a una altra zona de l'autobús.
En arribar a la seva parada, Calvo explica que el conductor va baixar expressament del vehicle per reiterar-li que els ordinadors emeten ones perjudicials. "Aquests ordinadors emeten ones molt fortes", li va dir en baixar de l'autobús.
La publicació, que acumula nombroses interaccions a les xarxes socials, ha generat comentaris de sorpresa i crítica entre els usuaris. El denunciant va resumir l'episodi qualificant-lo de comportament "magufo" referint-se a una persona que creu en teories i conspiracions sobre les onades electromagnètiques dels aparells electrònics.