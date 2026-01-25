Un error del sistema del tren va evitar el xoc contra l'esllavissada a l'R1

El dia de dissabte va ser quin caos absolut pel que fa al sistema ferroviari de Renfe. El Govern va anunciar que no hi haurà servei de Renfe fins que es pugui garantir l'oferiment d'un servei amb plena operativitat. A les 13 hores s'ha fet efectiu el tancament de totes les línies i han deixat de circular trens. Una situació que s'allargarà durant tot el cap de setmana, ja que durant la tarda de dissabte la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha informat que el servei de Rodalies tampoc funcionarà durant diumenge.
Davant de la inestabilitat operacional del servei, durant alguns instants van arribar a circular trens, i vora les 14 hores, quan feia poca estona que s'havia anunciat l'aturada general del servei de Renfe va haver-hi una esllavissada a l'R4 entre Cerdanyola i Sabadell Sud. Per sort no hi circulaven trens.
Una situació diferent va ser el despreniment de roques a l'R1 entre Tordera i Maçanet-Massanes el passat divendres, quan sí que hi circulava algun tren. RAC1 ha pogut conèixer la circumstància del despreniment que va estar a punt de desencadenar una altra tragèdia ferroviària. Segons les fonts consultades per l'emissora catalana el maquinista va evitar el xoc gràcies a un error fortuït del sistema.
Un error del sistema evita un altre desastre
Diversos treballadors expliquen que en condicions normals, el despreniment de divendres hauria suposat un xoc i un descarrilament i el que amb altes probabilitats hagués estat un altre drama. El fet és que el comboi circulava a velocitat reduïda perquè el sistema d'alarmes va assenyalar per error que havia un pas a nivell proper obert, el que significa que podia creuar un vehicle.
L'alerta va ser errònia, ja que el pas era tancat, però això va obligar el tren a circular a 30 km/h, fet que va permetre que el maquinista frenés amb suficient temps en veure el despreniment i aturar el tren amb metres suficients de distància per evitar una altra tragèdia.