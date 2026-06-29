Un front de tempestes obliga Ryanair a desviar dos vols de Girona cap al Prat

Les fortes pluges a la Selva han obligat Ryanair a desviar aquest dimarts dos vols que havien d'aterrar a l'aeroport de Girona-Costa Brava fins al Prat. Els avions procedien de Brussel·les-Charleroi i Leeds, però la intensa tempesta ha impedit l'aterratge a Vilobí d'Onyar.\r\n\r\nEl temporal ha afectat especialment Santa Coloma de Farners, on s'han acumulat fins a 70 litres per metre quadrat i també s'hi ha registrat pedregada. Entre les 15:30 hores i les 18 hores, els Bombers han fet una quinzena de sortides, principalment per inundacions.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nCompres a Shein o Temu? Així t'afectarà la nova taxa de la Unió Europea Pau Espí Solé\r\n\r\n