Un home apunyalat durant la primera nit de la Festa Major del Poblenou

El barri del Poblenou acaba de començar la Festa Major i la Guàrdia Urbana ja investiga un apunyalament que ha tingut lloc al barri barceloní durant la passada matinada. Fonts municipals han detallat a l'ACN que els serveis d'emergències han rebut l'avís a les 03.53 hores d'aquest dissabte d'una persona ferida per arma blanca a la cruïlla de la rambla del Poblenou amb el carrer de Pere IV. Segons ha publicat El Caso, l'agressor ha fugit després d'apunyalar la víctima i per ara no s'ha fet cap detenció.
La policia ha explicat que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) l'ha atès i posteriorment l'ha traslladat a un centre hospitalari on encara està ingressat. També han assenyalat que no s'ha realitzat cap detenció, però el cas es troba sota investigació per tal d'aclarir els fets i detenir l'agressor.
El novè apunyalament registrat
Segons Betevé aquest el novè apunyalament del 2025 a Barcelona. El darrer va ser el 10 de juny al barri del Raval, aquest cas va ser resultat d'una baralla al carrer de la Unió. Per altra banda, el 23 de maig, es va haver de traslladar un home ferit per una arma blanca, la qual va ser utilitzada per un agressor que finalment va ser detingut gràcies a la col·laboració ciutadana.
Els barris on s'han viscut apunyalaments durant els 8 primers mesos de l'any són Ciutat Vella, Fort Pienc, dues més al Raval i una a la Barceloneta. Una de les agressions viscudes al Raval va ser la més greu, va acabar amb la mort d'un jove a mans d'un home de 41 anys al carrer de la Reina Amàlia, el 30 de gener.
Les navalles "són un incentiu per cometre delictes"
Donada aquesta quantitat de casos, el tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, admet que li preocupa l'augment dels incidents amb arma blanca, que han pujat un 38% entre gener i juny. Lamenta que en el seu moment se'l critiqués "per alarmisme" en relació amb les armes blanques i creu que la preocupació està fonamentada.
"La presència de navalles en l'espai públic és un tema que ens preocupa", indica. "Hi ha qui té la impressió que portant una navalla va més ben defensat", afegeix. Ara bé, apunta que la navalla és un "incentiu" per cometre delictes o caure en situacions de violència. Per això, conclou, seguiran "pressionant" per combatre el fenomen i no descarta que en un futur s'adquireixin més detectors de metalls per dotar la Guàrdia Urbana de més instruments preventius.
De fet, vincula l'increment dels incidents amb també una millor detecció d'armes blanques amb el Pla Ferro de la Guàrdia Urbana i el Pla Daga dels Mossos i creu que el fet que la policia disposi d'aquestes eines disminuirà la presència d'armes. "Quan acabem el dispositiu ens trobem moltes navalles per terra", explica. A més a més, assenyala que gràcies a aquests controls també s'han detectat molts multireincidents.