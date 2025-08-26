Un incendi a un pis de Les Corts deixa dues persones ferides

Un incendi iniciat la matinada d'aquest dimarts a Les Corts deixa dues persones ferides per les flames, un home i una dona que ja han sigut traslladats a l’Hospital Vall d’Hebron. El foc va començar a la matinada a un pis del carrer de Loreto i es va rebre l'avís a les cinc de la matinada.
Els Bombers de Barcelona es van desplaçar fins al lloc dels fets amb 12 dotacions. En l’operatiu, també hi han participat unitats de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra. També hi han intervingut tres ambulàncies del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).
Un cop extingit l’incendi, s'han mantingut alguns efectius dels bombers fins a primera hora del matí per treballar en la prevenció i revisar l’estat de l’edifici. No ha sigut fins a mig matí que han acabat de controlar la situació i s'han retirat de la zona.
Un altre quasi incendi a Barcelona aquesta nit
A més, aquest dimarts de matinada els Bombers també han treballat en un avís d'incendi a un hotel de Badalona. Ha sigut una nit complicada que ha acabat amb unes 200 persones desallotjades de l'edifici per l'avís d'un possible incendi passades les tres de la matinada, tal com ha informat el cos de Bombers a través de les xarxes socials. Per fortuna, ni es tractava d'un foc ni ha calgut lamentar danys personals o materials.
Els fets han ocorregut a l'Hotel Marina Badalona, a tocar del Port de la ciutat del Barcelonès. El servei d'emergències 112 ha rebut una trucada a les 03.24 hores sobre la presència de fum a l'hotel. Els Bombers han revisat les 14 plantes de l'edifici i han comprovat que no hi havia cap incendi.