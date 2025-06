Un miler de persones clama al Prat contra l'ampliació de l'aeroport: «Això només és el principi»

Un miler de persones s'ha manifestat aquest migdia al centre del Prat de Llobregat per refusar la proposta d'ampliació de l'aeroport. La plataforma veïnal i ecologista Ni Un Pam de Terra ha volgut visibilitzar un clam contra un projecte que "només respon als interessos de la patronal, a la butxaca d'uns pocs".

Els convocants han titllat el Govern de “criminal” i avisen aquesta protesta “només és el principi” d’un seguit de mobilitzacions amb què volen aturar l’ampliació “com va passar quatre anys enrere”. Asseguren que incrementar l'operativa de l'aeroport "agreujarà la problemàtica mediambiental" i insten les administracions a mantenir els espais naturals intactes, ja que recelen de les mesures compensatòries previstes.

Els manifestants han desafiat la calor sufocant d'aquest dissabte per fer sentir la seva veu contra una ampliació "que posa per damunt els interessos d'unes elits econòmiques i de la patronal per damunt de la resta de la ciutadania", ha expressat el portaveu de Ni un Pam de Terra, Marcel Juan, poc abans de l'inici de la marxa, que ha unit la plaça de la Vila amb l'espai cultural Cèntric.

Clam per aturar l'ampliació del Prat

Juan ha situat la protesta com una "lluita conjunta" de diferents col·lectius veïnals i ecologistes, "davant uns partits polítics que no defensen els interessos reals". Ha assenyalat així de forma directa el PSC local, "que fa quatre anys es va negar a l'ampliació, però ara, màgicament, després d'una sequera i una crisi climàtica, hi està a favor".

Aquest portaveu dels convocants ha criticat que els darrers anys "s'ha especulat" amb els espais verds i agrícoles de l'àrea metropolitana, els quals han minvat "davant els interessos econòmics". Respecte a la proposta de compensació la zona afectada per l'ampliació de l'aeroport, amb la renaturalització de deu hectàrees per cada hectàrea edificada, Juan ha dit que és una proposta "sense sentit".

"Per què volem una anella verda rodejant un oasi de formigó?", s'han preguntat els organitzadors de la protesta al manifest llegit entre aplaudiments, en el qual han acusat les administracions de "destruir" els espais naturals que envolten l'aeroport amb un projecte que "empitjorarà la qualitat de l'aire" i "posarà en risc la salut de la ciutadania".

Crítiques al PSC

La protesta ha transcorregut amb to reivindicatiu i sense incidents, amb una banda sonora basada en crits de "Visca la lluita ecologista", "El fum dels avions ens omple els pulmons", "Maurici Lucena, l'aeroport a casa teva" o "El PSC vol destruir la Ricarda, lluitem contra la patronal". Els socialistes també han estat la diana de crits com "PSC criminal".

Precisament, la marxa ha passat per davant la seu socialista del Prat, que ha estat custodiada per unitats antidisturbis dels Mossos d'Esquadra. A part de les crítiques al PSC, la plataforma veïnal i ecologista també ha estat crítica aquest dissabte respecte al paper d'ERC i els Comuns, "que no es queden curts, aprovant uns pressupostos que posen la catifa vermella a l'ampliació". Tant representants d'ERC com els Comuns -que lideren el govern municipal- han participat també a la protesta, de la mateixa manera que ho han fet representants nacionals de la CUP.

Els organitzadors de la marxa han reivindicat que "només el poble organitzat" aturarà la "destrucció" de l'entorn de l'aeroport, i han assegurat que fa quatre anys el projecte d'ampliació no va prosperar gràcies a la mobilització ciutadana. "Ho farem els cops que calgui", han advertit.