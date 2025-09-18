Un miler de voluntaris ajudaran a aprendre català dins d'un projecte d'Òmnium

Un miler de persones catalanoparlants faran d'acompanyants de qui vol aprendre i practicar català. La iniciativa forma part del projecte "Vincles", que impulsa Òmnium i que compta amb l'aval sociolingüístic de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). L'entitat constata que hi ha una elevada demanda per aprendre la llengua mentre es mantenen les desigualtats socials al país. Per això, oferirà formació i eines als voluntaris, que faran trobades setmanals on el català serà el protagonista. "Òmnium va tenir un paper importantíssim durant la dictadura, treballant des de la clandestinitat, per tal que la llengua se seguís transmetent entre la població en una època de forta repressió contra el català", ha assegurat Xavier Antich, que ha afegit que “ara, en un moment d’emergència lingüística, tornem a posar a disposició del país tota la seva força per mantenir el català com a llengua de trobada i de cohesió social”.\r\n