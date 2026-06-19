Un robatori de coure entre el Clot i Sant Adrià provoca retards de 20 minuts a l'R1

Un robatori de coure entre el Clot i Sant Adrià del Besòs provoca retards als trens de la línia R1 de Rodalies que poden superar els 20 minuts, segons ha assenyalat l’operadora Renfe. Tal com indiquen, l’acció ha provocat afectacions a la senyalització el punt de ramificació de les vies de la zona de la Sagrera. Tècnics de l’administrador d’infraestructures ferroviàries, Adif, ja estan treballant per solucionar la incidència “amb la major brevetat possible” i recuperar la normalitat del servei.\r\n