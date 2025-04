Un treballador mor aixafat per un camió mentre feia estacionava a l'aparcament de l'empresa

Un home ha mort aixafat per un camió a l'aparcament de l'empresa on treballava, al Prat de Llobregat. Per causes que encara s'estan investigant, l'home ha quedat atrapat entre el vehicle i una paret mentre feia maniobres d'estacionament. Els fets van passar dimarts al vespre, pocs minuts abans de les nou de la nit. Al lloc s'hi van traslladar dotacions de Mossos, Bombers i el SEM, però no es va poder fer res per salvar la vida de l'home, de 64 anys. La policia ha informat del succés al jutjat i al Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments establerts.