Un virulent incendi obliga a tallar una de les entrades al metro de Barcelona

Ensurt al metro de Barcelona. L'incendi d'un matalàs ha obligat a tancar un dels accessos a la parada de l'L2 a Sant Antoni. Els fets han ocorregut aquest dimecres a les 14 hores per motius que encara es desconeixen.

Davant de les flames virulentes, s'ha tancat l'accés per les escales situat a la cruïlla entre la ronda de Sant Antoni i el carrer Villarroel. L'accés per ascensor s'ha tancat inicialment, però 30 minuts després tot plegat s'ha reobert.

Barcelona metro Sant Antoni, incendi.



Baralla entre indigents un ha cremat el matalàs a un altre ,diuen… pic.twitter.com/e6YqTEPIE7 — Víctor Riverola i Morera (@riverolavic) April 16, 2025

Fonts municipals han detallat que no se saben les causes que han provocat l'incendi i que una dotació dels Bombers de Barcelona ha acudit al lloc per extingir el foc.