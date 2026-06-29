Una avaria deixa sense llum prop de 17.000 abonats a Barcelona i l'àrea metropolitana

Una avaria en un cable proper a la subestació elèctrica de Collblanc ha deixat sense subministrament elèctric prop de 17.000 abonats aquest dilluns al vespre a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat. Segons ha informat Protecció Civil, la incidència ha afectat diversos sectors d'aquests municipis. Cap a les 20 hores del vespre, tècnics d'Endesa continuaven treballant a la zona per reparar l'avaria i restablir el servei tan aviat com fos possible.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nFerit un home per arma de foc després de diversos trets al barri de la Mina\r\n\r\n