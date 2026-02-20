Una coneguda aplicació per fer presentacions ja està disponible en català

Ádám Somlai-Fischer va crear Prezi el 2009. Un programa per fer presentacions amb diferents eines que permeten a l'usuari transformar les seves idees en realitat, similar al PowerPoint però amb certs tocs més moderns. L'aplicació es va crear amb la intenció de poder fer presentacions originals, dinàmiques i interactives. Les connexions i els zooms que es fan entre diapositives ajuden a relacionar la informació i entendre-la millor. I és precisament aquest dinamisme a l'hora d'informar que l'ha fet tan popular a les oficines i a les escoles.
Ara bé, fins ara comptava amb 32 idiomes. Entre ells hi ha el castellà, l'anglès, fins i tot, el coreà i el japonès. Avui ja són 33 idiomes en total perquè han inclòs el català al seu llistat de llengües. De fet, ja hi ha fins i tot un tutorial en aquest idioma per aprendre a utilitzar Prezi i totes les seves eines. Una decisió coherent perquè hi ha moltes persones a Catalunya que utilitzen l'aplicació.
Open AI i Prezi
El programa disposa de plantilles que es poden modificar i canviar tant com l'usuari desitgi, però també compta amb l'opció de crear les presentacions des de zero amb l'ajuda de la intel·ligència artificial (IA). Ara, els prompts d'aquesta eina es podran fer en català. Prezi AI permet a l'usuari utilitzar qualsevol idioma que Open AI reconegui i utilitzi. Per tant, no es poden fer presentacions de Prezi amb un idioma fora de la seva llista, però sí que es poden fer amb Prezi AI.
Una altra plataforma que ha inclòs el català al seu sistema recentment ha estat l'empresa d'automòbils Ebro. En aquest cas, arran d'una denúncia per part de Plataforma per la Llengua, l'empresa es va veure obligada a incloure el català al seu sistema d'infoentreteniment, a l’app i a la documentació d'oferta comercial i contractes de compravenda. Pròximament, també hi haurà web en català.