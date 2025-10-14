Una de les principals cadenes europees de tèxtil incorpora el català: «S'ha fet pregar»

Nou pas endavant del català al sector del comerç, un dels àmbits on més pateix. Plataforma per la Llengua ha anunciat aquest dimarts que una de les principals cadenes europees del tèxtil ha incorporat el català. Es tracta de Zeeman, que des de fa unes setmanes ja etiqueta i distribueix tots els seus productes en llengua catalana malgrat que "s'ha fet pregar" durant quatre anys, segons ha detallat l'entitat de defensa del català.
És un èxit, sí, però Plataforma per la Llengua també ha detallat totes les complicacions que ha posat l'empresa en el procés. El 2015, Zeeman obre el primer establiment a Girona i sis anys després l'entitat lingüística contacta amb l'empresa davant l'expansió pel país i se li demana que incorpori el català. El 2022, les oficines dels Països Baixos van acceptar la petició, però la van desatendre.
Així doncs, l'entitat va acabar tirant pel dret i va posar una denúncia per incompliments amb els drets lingüístics dels consumidors catalanoparlants. El resultat va ser que tan sols fa un any es va obrir un expedient sancionador contra Zeeman, que ara ha començat a distribuir els primers productes en català. "Només han reaccionat quan s'han fet valdre les lleis de protecció del català", valoren des de l'entitat.
I, de fet, la tasca de Plataforma per la Llengua no acaba aquí. Segons expliquen, ara demanaran normalitzar la retolació i la publicitat de les botigues al País Valencià i garantir la presència del català al web i a les xarxes socials. Zeeman compta amb més d'un centenar de botigues a Catalunya, el País Valencià, la Franja i el Carxe.
Més català a la roba
El de Zeeman no és l'únic pas endavant del català al comerç en els últims mesos. A l'agost, les botigues de roba Natura van incloure la llengua catalana a les etiquetes i l'embalatge dels seus productes, tal com va anunciar el Departament de Política Lingüística. La marca Natura, fundada a Barcelona el 1992, compta actualment amb més d'una trentena de botigues repartides per Catalunya i un total de 200 per tot el món.
Primerament, aquest any Levis i Salsa Jeans van anunciar que el seu etiquetatge incorporaria la llengua catalana, i fa uns mesos una tercera marca de l'estil de les anteriors, Dockers, també ho feia. Segons informava el Departament de Política Lingüística, la marca nord-americana etiquetarà en català pròximament a petició del mateix Govern.
La mateixa conselleria havia avançat una altra marca que incorpora les etiquetes de cartó i també la web en català. Es tracta de la marca de roba de dona Florencia, amb 11 botigues a Catalunya i una a Palma. I encara hi havia una tercera incorporació. Les marques franceses de moda infantil i per a bebès Okaïdi-Obaïbi han inclòs recentment el català en l’etiquetatge tèxtil. També es pot trobar en català el web de venda en línia.