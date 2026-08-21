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Una dona ferida en un nou tiroteig a Badalona

Societat

  • Vista general de Badalona des del cel -

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Publicat el 21 d’agost de 2026 a les 13:57
Actualitzat el 21 d’agost de 2026 a les 13:58

Una dona ha resultat ferida de bala aquesta matinada al barri d'Artigues, a Badalona. Els fets s’han produït cap a dos quarts de cinc a un domicili al carrer Simancas, segons ha avançat Metròpoli. Els Mossos han detingut una persona com a presumpta autora dels trets. La víctima ha estat evacuada a un centre sanitari i no es troba en estat greu. La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) s’ha fet càrrec del cas per determinar quines són les circumstàncies de l’incident.

Badalona ja ha sigut l'escenari d'un altre tiroteig aquest juliolUna baralla que va tenir lloc al carrer Marquès de Montroig de la ciutat va acabar amb quatre ferits: dos per arma de foc, un tercer per arma blanca i un quart per un cop al cap. 

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