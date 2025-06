Una estudiant del Conservatori del Liceu denuncia tocaments d'un professor

Una estudiant va denunciar al Conservatori del Liceu a principis del 2024 tocaments per part d'un professor de guitarra clàssica a les seves parts íntimes, segons ha avançat El Periódico. El centre va decidir canviar de classe l'alumna, així com altres companyes que també ho van demanar.

El professor, que dona classe al conservatori des de fa més de 30 anys, continua amb la seva activitat. En un comunicat remès a l'ACN, la Fundació Conservatori Liceu argumenta que va actuar "de manera immediata" de seguida que va rebre la queixa, i subratlla que l'estudiant va expressar la voluntat de no interposar denúncia formal, però sí de no mantenir cap mena de relació ni coincidència acadèmica amb el professor.

La fundació subratlla que la voluntat de l'estudiant va ser "plenament respectada" i es van aplicar mesures específiques per evitar qualsevol interacció entre ambdues parts. També es van reubicar dues estudiants més que, "per solidaritat", van sol·licitar no coincidir amb el docent.

El conservatori afegeix que no hi ha cap altre incident previ relatiu a aquest professor, que va acceptar per escrit les mesures que es van aplicar i que es mantenen vigents. Des d'aleshores tampoc no s'ha rebut cap altra comunicació per part dels estudiants afectats.

L'entitat apunta que es va activar el protocol establert i que es va mantenir en tot moment la confidencialitat i l'acompanyament necessari a la persona afectada. En aquest sentit, assegura que actuarà amb la màxima diligència i responsabilitat davant de qualsevol situació que pugui comprometre un entorn educatiu segur, respectuós i lliure de qualsevol forma d'assetjament.