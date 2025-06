Una família de Barcelona denuncia que no para de rebre trets amb una arma de balins a casa seva

Estrany succés el que es viu des de fa setmanes en un pis de Barcelona. Una família del barri d'Horta denuncia que des de finals del mes de maig rep atacs reiterats amb arma de balins a casa seva, segons ha avançat Betevé i ha confirmat l'ACN. Així ho recull la televisió pública de la capital catalana, que és qui ha destapat el cas:

Una família denuncia l’atac reiterat amb arma de balins contra el seu pis a Horta



La família indica que està rebent aquests atacs gairebé cada dia i que en una ocasió els balins van arribar a ferir un dels fills quan es trobava assegut al sofà. Els Mossos d'Esquadra tenen oberta una investigació per identificar l'atacant i asseguren que es troben en contacte amb els veïns i que han augmentat el patrullatge per la zona.

Però, quin és el motiu de tot plegat? La família, que fa anys que viu a la finca, diu que no sap qui pot ser l'atacant, i ha denunciat els fets als Mossos. Com a prova dels atacs, la família té marques de balins als marcs de la finestra i diverses peces de roba foradades. A més, denuncien que per estendre la roba han de fer servir ulleres de soldador per por de rebre un tret.