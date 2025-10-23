Una guia indica als municipis com prevenir, detectar i respondre la desinformació

La desinformació, definida com a informació falsa distribuïda amb la intenció d’enganyar per obtenir algun benefici, ha esdevingut una de les grans amenaces per a la democràcia local. La recent presentació de la Guia per als Plans Locals contra la Desinformació per part de la Diputació de Barcelona, en el marc de la III Jornada de Comunicació Municipal, busca donar eines als ajuntaments perquè esdevinguin barrera efectiva davant de les fake news, especialment en contextos electorals.
La presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, ha subratllat la importància de lluitar contra la desinformació "perquè impacta contra el dret de la ciutadania a la informació veraç". Segons el document, la combinació de l’ascens de l’extrema dreta i la velocitat de difusió de notícies falses a través de xarxes socials ha transformat la desinformació en un instrument polític potent. Als municipis grans, aquesta circula de manera organitzada, amb vídeos virals, informació descontextualitzada i difusió via grups de WhatsApp i Facebook locals, sovint reforçada pel boca-orella i mitjans digitals de dubtosa fiabilitat.
L’extrema dreta i els riscos per als municipis
Els ajuntaments, per la seva proximitat i coneixement directe del territori, poden convertir-se en antídot contra la desinformació, verificant informació i proporcionant dades fiables a la ciutadania. La guia de la Diputació detalla com els municipis poden prevenir, detectar i respondre a la informació falsa de manera coordinada, formant els tècnics de comunicació i establint protocols per actuar ràpidament quan sorgeixen rumors o notícies falses. Entre els temes més afectats per la desinformació local hi ha la seguretat ciutadana, la immigració, la igualtat i els feminismes, i fins i tot qüestions econòmiques com els impostos. La guia subratlla que la resposta sempre és la informació: anticipar-se a problemes, verificar fets i decidir si cal desmentir o contextualitzar una notícia falsa.
Coordinació i adaptació a cada municipi
El document ha estat elaborat conjuntament amb tècnics de comunicació de diversos municipis i experts en mitjans locals, amb l’objectiu que cada ajuntament pugui adaptar-lo a la seva realitat. Segons la presidenta de la Diputació, empoderar els municipis és clau per “garantir la qualitat democràtica i la confiança en la informació local, en temps convulsos i amb l’augment de discursos extremistes”.
En definitiva, aquesta guia pretén que els municipis esdevinguin refugis d’informació rigorosa, capaços de contrarestar l’estratègia d’extrema dreta que utilitza la desinformació com a eina política, garantint un debat públic més clar i saludable de cara a les pròximes eleccions municipals.