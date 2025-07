Una IA per jutjar multireincidents: la petició de la Fiscalia de Barcelona

La fiscal en cap de Barcelona, Neus Pujal, reclama a les administracions que facilitin una eina d'intel·ligència artificial per esbrinar ràpidament si un lladre multireincident pot ser jutjat per un delicte menys greu, amb pena de presó, i no només per un furt lleu amb pena de multa.

En una entrevista amb l'ACN, Pujal diu que aquesta eina informàtica permetria decidir molt aviat si un detingut ja té tres condemnes fermes per furt, cosa que li permetria jutjar pel quart furt com si fos un delicte menys greu. A més, demana més funcionaris i fiscals per assumir l'increment de feina que suposen els reforços judicials per lluitar contra la multireincidència a la capital catalana.

Per ajudar a aquests fiscals i lluitar millor contra els furtadors multireincidents, la cap de la fiscalia barcelonina ha demanat a les administracions, sigui el Departament de Justícia, el Ministeri o la Fiscalia General de l'Estat, que els faciliti una eina d'intel·ligència artificial denominada "calculadora electrònica de la multireincidència". Aquesta eina serviria per comprovar ràpidament si un detingut té almenys tres condemnes prèvies i fermes per furt, que entre totes tres superin els 400 euros i que siguin computables. Per fer-ho, cal comprovar la data d'inici del compliment de cada pena, que no s'hagi interromput per altres condemnes i altres factors que compliquen el càlcul.

Aquesta "calculadora" també la tindrien els jutjats i els cossos policials, que immediatament sabrien si aquell detingut per un delicte lleu de furt que hauria de ser jutjat en un judici immediat al jutjat de guàrdia pot ser jutjat directament per un delicte menys greu en un judici ràpid en un jutjat penal. Això també reduiria el 12,6% de suspensions de judicis lleus, ja que abans d'assenyalar la vista ja se sabria si aquell arrestat pot ser jutjat de forma immediata o ràpida. Alhora, els forats horaris que deixarien els judicis immediats per delictes lleus que passen a ser judicis ràpids per delictes menys greus permetrien encabir més judicis immediats, cosa que reduiria els retards.

Actualment, ja existeix una eina similar per calcular les penes quan hi ha diversos delictes i algunes ja s'han començat a complir. La nova eina que reclama Pujal també agilitaria i faria més eficient la feina a policies, jutges, fiscals i funcionaris.

Enduriment de penes

En aquest sentit, admet que molts delinqüents coneixen la legislació de cada país i se n'aprofiten per cometre determinats delictes a casa nostra, com els furts, els robatoris amb violència, el cultiu de marihuana, l'ocupació d'habitatges o naus o el frau elèctric, que estan menys penats que en altres països europeus.

Així, per exemple, proposa que el Codi Penal castigui més durament quan la defraudació d'electricitat sigui per a organitzacions criminals, que punxen el llum per cultivar marihuana. També proposa que els robatoris amb violència es penalitzin més en funció de l'objecte robat. Actualment, es penalitza igual un robatori amb violència "d'una piruleta que d'un rellotge de 200.000 euros", exemplifica. En el cas d'estafes i furts sí que es té en compte el valor de l'objecte robat, però no passa el mateix amb els robatoris violents. En el cas dels furts, dona suport a una proposta del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona de penalitzar més quan el que es roba és un telèfon mòbil amb informació i dades delicades de l'usuari, i que no només es tingui en compte el valor material de l'aparell.

Més funcionaris i fiscals

D'altra banda, recordant que s'està modificant l'estructura de les oficines judicials, en la qual els diversos jutges d'un partit judicial compartiran funcionaris, Pujal també es mostra partidària de fer el mateix amb la fiscalia, per tal d'adaptar-se a l'increment de feina que suposa, almenys a la ciutat de Barcelona, l'increment de judicis ràpids i immediats, sobretot pels lladres multireincidents. De fet, que hi hagi més judicis i sentències també implica més recursos contra aquestes sentències i la seva execució.

De fet, fins fa poc tots els fiscals feien torns setmanals rotatoris per encarregar-se de l'execució de sentències. Ara s'ha creat una àrea especialitzada amb set fiscals que ha millorat la coordinació amb els jutjats d'executòries, també al límit de feina, i que permet supervisar millor que es compleixi la pena, es paguin les multes o indemnitzacions, entre altres.

Els reforços als jutjats de Barcelona també s'han produït a la fiscalia, amb dos fiscals de reforç i dos fiscals més que celebraran més judicis dels que feien fins ara, amb un complement salarial associat.

Els reforços de fiscalia també creu que caldrien als jutjats, per tirar endavant la proposta del ministeri públic i de molts advocats de família per tal que els menors desemparats no ho siguin directament per la nova DGPPIA de la Generalitat, successora de la DGAIA, sinó amb l'autorització d'un jutge i la participació del fiscal.