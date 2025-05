Una ordre judicial obliga Netflix a suspendre una docusèrie sobre un assassinat a Barcelona

Netflix ha suspès per ordre judicial l'estrena de Angi:crimen y mentira, una docusèrie sobre l'assassinat d'Ana María Páez i el crim de María Ángeles Molina. L'estrena estava prevista per aquest 1 de maig.

Un jutjat de primera instància de Tarragona ha acordat estimar la petició de suspensió cautelar de la difusió perquè Angi, condemnada per assassinat, ha sol·licitat judicialment la paralització de la docusèrie. Al·lega que s'utilitzen imatges personals prèvies al crim a les quals no ha donat el consentiment per difondre, segons ha informat El Periódico.

La docusèrie tracta sobre l'assassinat d'Ana María Páez, de 35 anys, que va ser trobada morta en un apartament turístic de Barcelona el 19 de febrer del 2008. Intenta aportar llum sobre la figura de María Ángeles Molina (Angi) i el seu passat amb el seu marit, Juan Antonio Álvarez Litben, que va morir sobtadament l'any 1996.

Casualment, el programa Crims de TV3 va dedicar a aquest cas un capítol que es va emetre i segueix disponible a les plataformes.

María Ángeles Molina va ser condemnada a divuit anys de presó el 2013 per matar una amiga seva de la feina el 2008 i suplantar-li la personalitat per cobrar assegurances i crèdits a nom seu, en el que es va conèixer popularment com el 'crim perfecte'.