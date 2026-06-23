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Societat

Una vintena de dotacions dels Bombers treballen en un incendi forestal a Tremp

  • L'incendi -

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Publicat el 23 de juny de 2026 a les 18:12
Actualitzat el 23 de juny de 2026 a les 18:14

Una vintena de dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen des d'aquest dimarts a la tarda en un incendi de vegetació forestal declarat a la zona del Forat del Graller, a la serra de Gurp, al terme municipal de Tremp. L'avís del foc s'ha rebut cap a les 15:15 hores, l'incendi crema en una zona de difícil accés i presenta una intensitat entre baixa i moderada.

Segons han informat els Bombers, el flanc esquerre avança per la carena mentre el foc progressa en sentit descendent. En les tasques d'extinció hi participen 12 dotacions terrestres, quatre helicòpters i tres mitjans aeris bombarders. A més, el cos d'emergències està traslladant efectius amb helicòpter per facilitar els treballs en aquest sector de muntanya.

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