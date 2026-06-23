Una vintena de dotacions dels Bombers treballen en un incendi forestal a Tremp

Una vintena de dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen des d'aquest dimarts a la tarda en un incendi de vegetació forestal declarat a la zona del Forat del Graller, a la serra de Gurp, al terme municipal de Tremp. L'avís del foc s'ha rebut cap a les 15:15 hores, l'incendi crema en una zona de difícil accés i presenta una intensitat entre baixa i moderada.\r\n\r\nSegons han informat els Bombers, el flanc esquerre avança per la carena mentre el foc progressa en sentit descendent. En les tasques d'extinció hi participen 12 dotacions terrestres, quatre helicòpters i tres mitjans aeris bombarders. A més, el cos d'emergències està traslladant efectius amb helicòpter per facilitar els treballs en aquest sector de muntanya.\r\n\r\n\r\n🔴 Una vintena de dotacions dels Bombers treballen en un incendi forestal a Tremphttps://t.co/jjpcsUzMdf pic.twitter.com/8VUGEk3ovE\r\n— NacióDigital (@naciodigital) June 23, 2026\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nCues quilomètriques en l'operació sortida per Sant Joan\r\n\r\n