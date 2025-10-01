Vaga estudiantil i de professors el divendres 3 d'octubre per l'assalt a la Flotilla

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha convocat una vaga estudiantil per a aquest pròxim divendres, 3 d'octubre, després que la Global Sumud Flotilla (GSF) hagi estat interceptada aquest dimecres al vespre. Per la seva banda, també la Federació de la Conferència General del Treball (CGT) ha convocat els docents i PAE de tots els centres educatius per a aquest mateix dia.
La Flotilla es trobava a menys de 70 milles nàutiques de Gaza quan ha alertat que hi havia una vintena de naus no identificades a tres milles d'on eren. Uns minuts després, l'organització ha denunciat que l'exèrcit israelià ha assaltat el vaixell Alma, el primer que liderava l'expedició, i n'ha atacat dos més, el Hio i el Mikeno. Arran d'aquests fets, el sindicat "fa una crida a aturar tota l’activitat a les aules i trencar amb la normalitat per denunciar l’assalt a la flotilla i exigir la fi del genocidi".
En la línia d'altres moviments estudiantils internacionals, el sindicat ha convocat la vaga als Països Catalans com a "resposta solidària amb el poble palestí". En la convocatòria, el SEPC informa que, arreu del món, altres moviments populars i comitès per Palestina "ja han convocat concentracions i manifestacions" després que es produís l'assalt.
L'objectiu de l'aturada, apunten, és "fer una passa endavant i trencar amb la indiferència que ha imperat fins ara entre els governs i les institucions educatives còmplices amb el genocidi". Segons assenyalen, "es renten les mans amb declaracions institucionals a favor de Palestina mentre segueixen comerciant i enviant armes a Israel".
Tània Ros, portaveu nacional del SEPC, afegeix que la vaga "no només denuncia el genocidi i la complicitat, sinó que llança una reivindicació. La reivindicació que les estudiants de classe treballadora som capaces d’incidir en la realitat i transformar el món que ens envolta". Des del sindicat han recordat les acampades universitàries que van convocar el maig del 2024 per demanar la fi de les relacions de l'Estat amb Israel. "Ara és l’hora de les estudiants: buidarem les aules i omplirem els carrers, perquè esperar ja no és una opció", conclouen.
El SEPC ha afegit que anirà informant a través de les seves xarxes socials de les diferents convocatòries a mesura que es facin públiques.
S'hi suma la CGT
CGT Ensenyament va anunciar fa uns dies que, en cas que la Flotilla fos assaltada, convocarien una vaga a tot l'àmbit educatiu. Per això, minuts després que el SEPC anunciés la seva aturada, la CGT també s'hi ha sumat. En el seu comunicat, assenyalen que "l’atac a la Flotilla és un atac a la solidaritat internacional, així com una agressió al dret internacional i a la dignitat dels pobles". Davant els fets ocorreguts aquest dimecres al vespre, el sindicat fa una crida a la comunitat educativa "a donar una resposta contundent davant el genocidi del poble palestí i a pressionar a tots els nivells per tal d’aturar-lo". També reclamen "la fi de les relacions institucionals i acadèmiques amb l’estat sionista d’Israel".
D'altra banda, la CGT denuncia que des del departament d'Educació hagin dut a terme "ingerències i impediments per tal d’evitar la mobilització als centres educatius" i exigeixen que la consellera Esther Niubó "rectifiqui"