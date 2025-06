Zero energètic a La Palma: tota l'illa es queda sense llum

Nova apagada elèctrica a l'Estat. En aquesta ocasió ha estat un zero energètic el que ha deixat tota l'illa de La Palma sense subministrament elèctric. La causa ha estat la fallida d'un generador a la planta a l'illa canària i, segons ha informat Endesa, no hi ha encara previsió de restabliment a curt termini. L'avaria s'ha originat passades les 17.30 hores i afecta més de 50.000 abonats i les seves famílies mentre el sol comença a caure. Es tracta de la tercera apagada consecutiva en menys d'un mes a l'illa, a les quals se'ls sumen talls intermitents de manera freqüent.