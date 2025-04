L'èxit de la xocolata Dubai genera una crisi mundial

La xocolata Dubai és un dels últims productes que TikTok ha popularitzat. Però, en aquest cas, es pot dir que aquest dolç, creat l'any 2021, ha mort d'èxit perquè, arran del furor que ha causat arreu del món, ha generat una crisi mundial: falten pistatxos i el seu preu s'ha disparat.

Aquest tipus de xocolata d'origen emiratià es caracteritza per contenir knafeh (unes postres tradicional), mantega i crema de festuc a l'interior de la pasta de cacau i, segons explica el diari Financial Times, la "febre" que ha provocat fa que el subministrament de festucs sigui insuficient.

A conseqüència, se n'ha disparat el preu, ja que fa un any una lliura -una mica menys de 500 grams- del fruit sec tenia un cost de 7,65 dòlars -al voltant dels 6,7 euros- i ara la mateixa quantitat es pot adquirir per 10,3 dòlars, una mica més de 9 euros.

A casa nostra, diverses cadenes de supermercats fa uns mesos que la comercialitzen per l'alta demanda que hi ha. De fet, la coneguda marca Lindt afirma que el fenomen ha desencadenat que algunes de les seves botigues hagin limitat la quantitat de barres de xocolata Dubai que pot adquirir cada client.

Les rèpliques de la creació de la confiteria FIX Dessert Chocolatier de Dubai es poden comprar a Lidl per 4,49 euros, a Carrefour per 7,95 euros i a El Corte Inglés per 10 euros. Es tracta de barres de xocolata d'uns 100 grams; per tant, el quilo pot arribar als 100 euros, situant aquesta xocolata en el rànquing de les més cares del mercat.

De totes maneres, cal puntualitzar que abans que aquest producte estigués en boca de tothom, la quantitat de pistatxos disponible ja era justa perquè la collita de l'any passat als Estats Units, el principal exportador d'aquest fruit sec, va ser escassa.