En un moment en què la dieta equilibrada és més crucial que mai, és fonamental mantenir la varietat i qualitat dels aliments que consumim. Vegetals, proteïna i hidrats de carboni és el trio ideal que recomanen els experts. La carn, especialment la de porc, aporta proteïnes de gran valor biològic, vitamines del grup B, ferro i zinc, nutrients essencials pel bon funcionament del nostre organisme.

Tot i això, sovint ens conformem amb les parts més habituals com el llom. Sortir de la rutina és clau per enriquir la dieta i redescobrir sabors. Amb aquest objectiu, la carnisseria Colom Vila de Manlleu (Osona) publica sovint vídeos a Instagram per donar idees i animar els usuaris a tastar altres peces de carn. En el vídeo que analitzem avui, el carnisser proposa diferents maneres de cuinar galtes de porc, una peça força desconeguda però deliciosa.

Les galtes, o galtes de porc, són els músculs mastegadors que es troben a la cara del porc. Inicialment infravalorades, avui s’han reivindicat com una part molt apreciada, especialment quan es guisen a baixa temperatura i llarga durada. El resultat? Carn extremadament tendra, melosa, i amb gran intensitat de sabor. Seguint els consells del carnisser, us expliquem els diferents mètodes per consumir les galtes a casa i fer-vos "els xulos" si teniu convidats.

Cal tenir en compte que es tracta d'una carn dura quan està crua i necessita força estona de cocció. Així, a banda de cuinar-la sencera a la cassola amb os inclòs, la galta de porc es pot fer amb la tècnica de la creu -fent una creu a la carn-, de manera que s'accelera el temps de cocció. En canvi, si s'opta per cuinar-la a la brasa amb os, el millor és fer-li dauets a la carn, així l'escalfor penetra fins a l'interior i tot queda ben cuit.

Una altra opció que proposa és desossar-la i fer-la amb pinxos. Es pot marinar amb all i julivert o qualsevol altra combinació d'espècies. Aquesta versió és pràctica, gustosa i perfecta per cuinar ràpidament a la planxa o a la brasa. Una versió que "triomfa moltíssim", segons el carnisser, és tallada a la serra: es pot fer a la brasa, a la planxa o com es vulgui. Aquest tall és molt fàcil de cuinar i permet gaudir del sabor de la galta sense gaire complicació. És ideal per a qui busca alguna cosa ràpida però diferent.

Desossada i tallada a filets, la galta també es pot fer a la planxa o fins i tot arrebossada. Aquesta versió recorda els escalopes però amb una carn més melosa i gustosa. Una opció atractiva, especialment per als més petits o per fer dinars ràpids i saborosos.

La gran protagonista és, sense dubte, la galta cuita a baixa temperatura: 17 hores a 72 graus. El resultat és una carn extremadament tendra i sucosa. Segons el carnisser, aquesta peça ja cuita només cal regenerar-la (escalfar-la suaument), i després es pot presentar tal qual, treure-li l’os o fins i tot farcir-la. Una autèntica delícia que pot convertir-se en el plat estrella del cap de setmana.