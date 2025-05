Les cinc principals atraccions turístiques de Roma

Roma, sovint anomenada la "Ciutat Eterna" i la "Capital del Món", és una de les ciutats més famoses d'Europa i del món. Diuen que tots els camins porten a Roma, per la qual cosa visitar-la almenys una vegada en la vida és una obligació. Però, per on començar? Si és la teva primera vegada, assegura't de visitar els monuments més importants que defineixen la ciutat. Descobreix les cinc principals atraccions imprescindibles de Roma i la millor manera d'explorar la "Capital del Món". https://freewalkingtour.com/rome/welcome-to-rome-free-tour/

El Panteó

El nom d'aquest monument prové del grec i significa "un lloc dedicat a tots els déus". Fundat l'any 125 dC per l'emperador Adriano i originalment dedicat a les deïtats planetàries i al mateix emperador, va ser convertit en una Església catòlica l'any 609 dC sota el nom de Basílica de Santa Maria i els Màrtirs. Aquesta funció religiosa probablement ho va salvar de la destrucció, a diferència de molts altres temples antics. El Panteó és un dels edificis millor conservats de l'antiga Roma i les seves capelles alberguen avui les tombes de personatges cèlebres com el rei Humbert I, la reina Margarida, el rei Víctor Manuel II i l'artista Rafael.

Piazza Venezia

Situada al peu del Capitoli, el pujol més famós de Roma, la Piazza Venezia alberga diversos monuments importants:

Palazzo Venezia : un palau renaixentista que va servir com a residència papal fins a mitjan segle XVI. A principis del segle XX, Benito Mussolini el va convertir en la seva caserna general i pronunciava discursos des del seu balcó. Avui, el palau alberga un museu amb una col·lecció reunida pel papa Pau II.

: un palau renaixentista que va servir com a residència papal fins a mitjan segle XVI. A principis del segle XX, Benito Mussolini el va convertir en la seva caserna general i pronunciava discursos des del seu balcó. Avui, el palau alberga un museu amb una col·lecció reunida pel papa Pau II. Basílica de Sant Marcos Evangelista: una de les esglésies més antigues de Roma, construïda en el segle IV i que ara té l'estatus de basílica menor. Es troba prop de la Piazza Venezia, connectada a la perfecció amb la façana del Palazzo Venezia.

una de les esglésies més antigues de Roma, construïda en el segle IV i que ara té l'estatus de basílica menor. Es troba prop de la Piazza Venezia, connectada a la perfecció amb la façana del Palazzo Venezia. El monument a Víctor Manuel II (Vittoriano): un gran monument neoclàssic en honor al rei Víctor Manuel II, figura clau en la unificació d'Itàlia. Inaugurat en 1911, més tard es va convertir en la seu del Museu Central de la Unificació Italiana. El monument també compta amb una terrassa panoràmica i la Tomba del Soldat Desconegut. Enfront d'ell es troba el Palau Bonaparte.

un gran monument neoclàssic en honor al rei Víctor Manuel II, figura clau en la unificació d'Itàlia. Inaugurat en 1911, més tard es va convertir en la seu del Museu Central de la Unificació Italiana. El monument també compta amb una terrassa panoràmica i la Tomba del Soldat Desconegut. Enfront d'ell es troba el Palau Bonaparte. L'edifici d'una companyia d'assegurances: situat en el costat oposat de la plaça, és el lloc on va viure i va morir Miguel Ángel. El seu estil arquitectònic es va inspirar en el Palau Venezia.

El Fòrum Romà

El Fòrum Romà és la plaça pública més antiga de la ciutat, envoltada per sis dels set pujols de Roma: el Capitoli, el Palatino, el Celio, el Esquilino, el Viminal i el Quirinal. Va ser el cor polític, religiós i social de l'antiga Roma, on van tenir lloc els esdeveniments més importants. El Fòrum va sofrir greus danys durant el saqueig visigot de Roma en el 410 dC, i és probable que un terratrèmol en el 851 dC fos la causa de més destrucció. Amb el temps, es va convertir en una pedrera i, més tard, en un mercat de bestiar. Avui dia, només queden les ruïnes de la seva antiga gran plaça, inclòs l'Arc de Tito i l'Arc de Septimius Severus.

El Coliseu

El Coliseu, també conegut com a Amfiteatre Flavio, va ser inaugurat l'any 80 dC i és un dels símbols més recognoscibles de Roma. Aquesta icònica estructura, que apareix en innombrables postals, alguna vegada va albergar batalles de gladiadors, recreacions navals (naumachiae) i caceres d'animals salvatges. Segons la tradició, els primers cristians van ser martiritzats aquí, la qual cosa es commemora amb una creu dins de l'amfiteatre. Des de mitjan segle XVIII, el Coliseu ha estat reconegut com un lloc de martiri cristià.

La Fontana di Trevi

Cap viatge a Roma està complet sense llançar una moneda a la Fontana di Trevi! Segons la tradició, tirar una moneda amb la mà dreta sobre l'espatlla esquerra assegura el teu retorn a la ciutat. Es diu que llançar dues o tres monedes porta l'amor o fins i tot el matrimoni. Molts es pregunten què passa amb els diners que es llança a la font: es recull i es dona a Càritas per a donar suport a causes benèfiques. La font en si data del segle XVIII i la seva aigua se subministrava mitjançant un aqüeducte construït originalment l'any 19 aC. Les figures centrals de la font inclouen el déu del riu Oceà i dos tritons que simbolitzen a Càstor i Pòl·lux.

Com explorar Roma?

Fer turisme a Roma no es tracta només de prendre fotografies dels llocs famosos, sinó també de submergir-se en la història. Si desitges comprendre realment les històries darrere dels llocs més famosos de Roma, assegura't d'unir-te a un recorregut Walkative! Aquests tours a peu funcionen amb el sistema "tu tries el preu", cosa que significa que no hi ha un preu fix: tu decideixes quant valen els coneixements i l'esforç del guia al final del recorregut. Si estàs planejant un viatge a la capital italiana i vols veure els seus llocs destacats sense perdre't als seus carrers laberíntics, Un tour amb Walkative! És exactament el que necessites! https://freewalkingtour.com/es/roma/