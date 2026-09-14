Allisat de cabell a Barcelona: què revisar abans de demanar hora

Són moltes les persones que noten encrespament al cabell, especialment en zones humides com Barcelona, on la hidratació, l’estat de la fibra capil·lar i els tractaments previs poden influir en el resultat final. Més enllà de l’aspecte visual, el conegut com a frizz també afecta d’altres maneres, com l’electricitat estàtica, especialment molesta en posar-se o treure’s peces de roba. Així doncs, no sorprèn que moltes persones, quan busquen a la xarxa termes com perruqueria Barcelona, acabin contractant el tractament del qual parlarem avui: l’allisat de cabell.
Si també et passa, abans de reservar un servei d'allisat de cabell Barcelona, convé revisar diversos aspectes clau, com el tipus d’allisat més adequat, l’estat del cabell, l’experiència de l’equip professional i les cures posteriors necessàries per mantenir millor el resultat.
La importància de conèixer les diferències entre els diversos tipus d’allisats de cabell
En primer lloc, has de saber que no tots els allisats de cabell són iguals. De fet, presenten importants diferències que has de conèixer per tal de triar el tractament més adequat.
Per exemple, el tractament per reduir l’encrespament és un dels més sol·licitats a la Ciutat Comtal, ja que la humitat de la capital catalana provoca que cada cabell se separi. Per tal que la cutícula no s’obri -factor que evidencia una manca d’hidratació-, aquest tractament procedeix a segellar-la.
D’altra banda, l’allisat amb keratina té com a objectiu principal relaxar les ondulacions del cabell per mitjà d’un emplenament de les fibres capil·lars, mentre que l’allisat orgànic s’allunya dels productes químics agressius i, així i tot, obté un resultat prou bo.
A la llista cal afegir l’allisat més intens, com el japonès, que es fa amb productes professionals adequats al tipus de cabell i perdura -fins i tot en els casos de rínxols de considerable gruix-. Acabem amb un altre tipus d’allisat molt exitós a Barcelona: el tractament disciplinant mitjançant el qual s’aconsegueix millorar la textura del cabell, per molt rebel que sigui, la qual cosa fa que resulti més senzill pentinar-lo.
Aspectes que convé revisar abans de demanar hora per un allisat de cabell
Els tipus de tractaments són només un dels aspectes clau que cal saber i revisar abans de deixar el teu cas en mans d’experts. A continuació, descriurem tots aquells que adquireixen rellevància:
- Diagnòstic capil·lar previ. És recomanable valorar l’estat de la fibra capil·lar abans de contractar el servei. D’aquesta manera, es poden reduir riscos com irritacions o trencament del cabell.
- Historial de tractaments anteriors. Alguns tractaments previs, com coloracions o decoloracions, poden condicionar el tipus d’allisat més recomanable.
- Temps necessari per dur a terme el servei. Convé preguntar per la durada aproximada del servei i evitar decisions precipitades. Com a mínim, es requereix una hora amb una cabellera curta. Per exemple, a Hair Cut Day triguen 70 o 200 minuts a dur a terme respectivament l’allisat keratina i l’allisat japonès quan el cabell és curt.
- Qualitat dels productes utilitzats. Comprova quines marques fan servir a la perruqueria en qüestió, així com les fórmules dels productes que utilitzen, les quals han de ser respectuoses segons el tractament. Convé decantar-se per aquells productes que són d'ús professional i adequats pel tipus de cabell en qüestió.
- Durada aproximada del resultat. En funció dels productes que facin servir, la tècnica de l’expert i de la rapidesa amb la qual creixi la teva arrel, el resultat durarà una major o menor quantitat de temps, tot i que alguns tractaments com el japonès es caracteritzen per ser molt més duradors.
- Cures posteriors a casa. Si vols augmentar al màxim la durada dels resultats i ajudar a mantenir el cabell en millor estat durant més temps, convindrà que apliquis algunes cures de les quals és important que siguis coneixedora abans d’iniciar el tractament: utilització de determinats xampús, evitar danys amb l’assecador, etcètera.
L’assessorament professional és clau abans de dur a terme un allisat de cabell
L'últim punt que forma part de l'anterior llistat demostra la transcendència que adquireix un bon assessorament, ja que els experts en la matèria et faran saber no només què hauràs de fer a casa teva després de completar el tractament, sinó també tot el necessari per a triar l’idoni per tu.
Comprova que l’equip professional té molta experiència en allisats a Barcelona i tractaments tècnics. Gràcies a això, fins i tot et podran recomanar el fet de complementar l’allisat del cabell amb tractaments capil·lars, talls o extensions de cabell, un procés que duen a terme després de valorar l’estat actual de la cabellera i quins resultats esperes obtenir.
Per què és fonamental consultar ressenyes reals de la perruqueria que triïs
A la Ciutat Comtal hi ha una gran oferta de perruqueries a Barcelona, però no totes ofereixen el mateix nivell d’assessorament, experiència tècnica o seguiment del resultat. En el cas de Hair Cut Day, parlem de salons disponibles a l’Eixample, les Corts, Plaça Letamendi i Travessera de Gràcia, cosa que facilita trobar un centre proper segons la zona de la ciutat.
Amb els comentaris publicats per altres dones t’assabentaràs d’aspectes fonamentals com el tracte que han rebut, la comoditat al saló en qüestió, la transparència en els preus, la durada de l’allisat i quins resultats reals han obtingut.
Com acabem de veure, abans de demanar hora per a un allisat de cabell en una perruqueria de Barcelona com Hair Cut Day, convé revisar diversos aspectes clau: diagnòstic capil·lar, tipus de tractament, experiència professional, productes utilitzats, durada, manteniment i ressenyes reals.