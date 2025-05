Els senyals de demència que poden aparèixer mentre cuinem

Tot i que sovint associem la demència amb descuits importants, dificultats amb el llenguatge o desorientació, en molts casos, les primeres alarmes són més subtils. Segons adverteix l’Alzheimer’s Society, una xarxa britànica dedicada a la investigació i atenció d’aquesta malaltia, hi ha dues alertes d'aquest deteriorament progressiu que poden fer-se notar a la cuina.

La primera és la dificultat per seguir receptes conegudes. Fer un plat habitual pot convertir-se, de sobte, en una tasca confusa. Alguns exemples de petits errors que poden indicar deteriorament cognitiu poden ser bullir aigua sense posar res en el recipient, o bé confondre la sal amb el sucre.

La segona senyal és la pèrdua de l'olfacte. Aquest sentit que processa les olors, sovint no es relaciona amb la memòria, però pot disminuir de manera notable quan comencen els canvis en les capacitats mentals. Detectar menys les olors a la cuina -com la del cafè acabat de fer o la de quan s'està cuinant algun plat al forn- pot ser un indicador precoç.

Tot i això, les persones afectades per aquestes conjuntures no han de deixar forçosament de cuinar, però sí que és recomanable adaptar l’espai i seguir unes pautes bàsiques per garantir-se la seguretat. En aquest sentit, els especialistes recomanen utilitzar temporitzadors, evitar encenedors, i fer servir electrodomèstics que s'apaguin automàtic. També pot ser d'ajuda tenir receptes per escrit, així es poden anar seguint pas a pas i marcar els passos que es van assolint.

En qualsevol cas, davant de pèrdues de memòria recurrents o canvis en hàbits, el més important és consultar amb un professional mèdic la situació. Així doncs, la cuina, a més de ser un lloc de creativitat i memòria, pot ajudar-nos a identificar problemes que potser encara no s’han manifestat de manera evident.