Per què els experts recomanen dutxar-se amb aigua freda?

Tot i que la dutxa calenta és un dels petits plaers del dia, cada cop més experts en benestar aposten per canviar el ritual i incorporar l’aigua freda com a aliada. Més enllà de la moda o dels secrets de bellesa de les celebritats, els beneficis d’aquesta pràctica són reals i cada vegada més estudiats. Ajuden a millorar la circulació, reforcen el sistema immunitari i fins i tot poden influir positivament en l’estat d’ànim i el metabolisme.

Així ho expliquen la periodista especialitzada en alimentació, María Pérez Espín, i la nutricionista Sandra Moñino, en el pòdcast Con jengibre y limón. Tot i que confessen que no és fàcil començar, els resultats poden ser sorprenents. “No només noto que em millora la pell, sinó que em dona un xut d’energia. És una injecció meravellosa per al metabolisme”, afirma Pérez Espín.

Un gest senzill amb impacte real

Acabar la dutxa amb aigua freda ajuda a contraure els vasos sanguinis i la pell, afavorint el drenatge de toxines i activant la circulació. Aquesta reacció natural també relaxa la musculatura i té un efecte tonificant. “L’aigua molt calenta no és bona: fa que el porus s’obrin i que els tòxics dels productes penetrin més fàcilment a la pell”, recorda Moñino.

Això es tradueix en beneficis visibles (com una pell més ferma o uns cabells més brillants) i en millores internes com la regulació de la temperatura corporal i l’estimulació de les defenses naturals. A més, aquest canvi tèrmic pot actuar com un activador de l’energia matinal, millorant l’estat d’ànim i la capacitat de concentració.

Com incorporar-ho a la rutina sense morir de fred

No cal començar amb dutxes completament fredes. Les expertes recomanen dutxar-se amb aigua tèbia i reservar els últims segons per a l’aigua freda. Aquesta transició suau facilita l’adaptació i minimitza l’impacte inicial. L’objectiu no és passar fred, sinó activar els mecanismes naturals del cos per generar energia i vitalitat.

Tot i que al principi pot semblar incòmode, incorporar aquest gest a la rutina pot ser una manera senzilla i eficaç de cuidar-se amb constància. A l’estiu resulta més fàcil, però fins i tot a l’hivern, dedicar uns segons a aquest ritual pot tenir un efecte revitalitzador per començar el dia amb una altra energia.

A diferència de molts altres hàbits de benestar, aquest no requereix productes específics ni inversions econòmiques. És una pràctica gratuïta, immediata i adaptable a qualsevol rutina i, encara que no substitueix cap tractament mèdic, pot complementar perfectament un estil de vida saludable.