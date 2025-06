Així pots netejar les sandàlies d'ant per deixar-les com noves

L'estiu ja ha arribat de ple. És l'hora de guardar les sabates tancades i caloroses a l'armari i treure de les caixes el calçat fresquet per suportar les temperatures sufocants de l'estiu. Les sandàlies d'ant són un clàssic de l'estiu: còmodes, elegants i versàtils. I n'hi ha per a tots els gustos: senzilles o més decorades, de colors vius o de colors clàssics, planes o de taló. Això les ha convertit en un dels calçats preferits per a aquesta època de l'any.

Tanmateix, el seu material delicat requereix una cura especial per mantenir-les en bon estat. Segur que quan es va acabar l'estiu passat no vas dedicar ni cinc minuts a netejar-les i deixar-les llestes per a la temporada següent, així que ara quan les trauràs de la caixa les veuràs marronoses, amb alguna taca i la sivella ben lletja. Es poden recuperar, no pateixis. Inspirant-nos en el vídeo publicat per @cleaningwithlucy a Instagram, t'oferim una guia pas a pas per netejar les teves sandàlies d'ant i deixar-les com noves.

1. Preparació abans de començar

Abans de netejar, assegura't que les sandàlies estiguin completament seques. Si estan humides o mullades, deixa-les assecar a l'aire lliure, lluny de fonts de calor directa, per evitar danyar l'ant. Per mantenir la forma de les sandàlies durant la neteja, pots omplir-les amb paper de diari arrugat.

2. Eliminació de la brutícia superficial

Utilitza un raspall d'ungles de pèls suaus, específic per a ant, per eliminar la pols i la brutícia superficial. Raspalla suaument en la direcció del pèl de l'ant per no fer malbé la textura. Aquest pas és essencial per preparar la superfície abans de tractar les taques més profundes.

3. Tractament de taques i rascades

Per a petites rascades o taques, una goma d'esborrar blanca i neta pot ser molt efectiva. Frega suaument la zona afectada fins que la taca desaparegui. Després, utilitza novament el raspall per restaurar la textura de l'ant.

4. Neteja profunda de taques persistents

Si les taques persisteixen, prepara una solució amb una part de vinagre blanc i una part d'aigua. Humiteja lleugerament un drap suau amb aquesta mescla i frega suaument la taca en moviments circulars. Evita mullar en excés l'ant, ja que és un material absorbent. Deixa assecar completament a l'aire lliure.

5. Protecció final

Un cop les sandàlies estiguin netes i seques, és recomanable aplicar un esprai protector específic per a ant. Aquest producte crea una barrera que ajuda a repel·lir l'aigua i la brutícia, mantenint les sandàlies en millor estat durant més temps.

Amb aquests passos senzills, podràs mantenir les teves sandàlies d'ant en perfecte estat, allargant la seva vida útil i conservant la seva aparença original. Cal tenir en compte que una cura regular i adequada és clau per preservar la bellesa i la funcionalitat d'aquest tipus de calçat.