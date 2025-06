La cançó que fa augmentar la productivitat, segons una neurocientífica

Sovint les persones que treballen immerses en tasques d'oficina o davant d'un ordinador prefereixen fer-ho acompanyats de música. El que no se sabia fins ara és que, més enllà de ser un petit gust que pot fer que les hores laborioses passin de manera més lleugera, pot comportar beneficis per a la concentració i productivitat, segons els experts.

La neurocientífica Friederike Fabritius té clar que quin tipus de música és la que genera un major efecte en referència a la productivitat. Això fa que Fabritius, autora de diversos llibres, sigui una ferma defensora de l'ús de la música quan es treballa.

Per ella la cançó que millora més la capacitat de concentració i que fa dècades que escolta és Variacions Goldberg de Bach. "Aquesta cançó, que consta de 30 variacions, dura gairebé una hora i mitja, una estona en la qual es pot avançar molta feina", assegura científica.

Quan l'experta necessita concentrar-se sempre escolta la mateixa cançó i a l'instant entra en un estat de fluïdesa amb les seves tasques: "Pots condicionar el teu cervell perquè flueixi i es concentri escoltant la mateixa música: crea un ritual i aconseguiràs una connexió molt forta. Quan escoltis aquella cançó el cervell rebrà un senyal i interpretarà que és moment de posar-se a treballar", assegura Fabritius.

Quin tipus de música és el més adient?

Les investigacions científiques donen suport a escoltar música clàssica mentre es treballa per millorar la concentració i productivitat. Un estudi publicat en la revista Scientifics Reports revelava que escoltar música relaxant ajuda els estudiants a concentrar-se millor.

Els estudis demostren que en l'equilibri està l'èxit i que el volum de la música no ha de ser ni alt ni baix. De la mateixa manera, com ho fa la neurocientífica Fabritius, es recomana escollir música amb un tempo lent i una estructura rítmica senzilla i predictible.

Per tant, la divulgadora conclou: "No hauries d'escoltar música disco o tecno amb molta intensitat. La música clàssica i sense lletra afavoreix la concentració, just al contrari del que molta gent pot pensar: no distreu, concentra".