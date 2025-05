La dieta per millorar la memòria i la concentració per a la selectivitat

El curs 2024-2025 ja enfila la recta final i els estudiants de segon de batxillerat tenen les proves d'accés a la universitat (PAU) cada vegada més a prop. En aquest moment clau de la carrera acadèmica dels alumnes, cal controlar tots els factors per tal d'obtenir la millor qualificació i l'alimentació pot ajudar a marcar la diferència, tal com recorda la dietista-nutricionista i professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Patricia Martínez.

L'experta recorda que l'alimentació té un paper fonamental en el rendiment acadèmic, especialment durant l'època d'exàmens, i subratlla que una dieta rica en nutrients específics pot potenciar la concentració, la memòria i el rendiment cognitiu. Segons explica, una dieta adequada s'ha de començar a implantar mesos abans de les proves. "No podem pensar que hi ha una dieta especial perquè el cervell s'activi de sobte", afirma.

Per millorar el rendiment cognitiu, l'experta recomana aliments rics en àcids grassos i vitamina B12, alhora que destaca que és essencial no saltar-se àpats. Pel que fa als àcids grassos omega-3 i omega-6, milloren la memòria i la velocitat mental, i són essencials per al funcionament del cervell. L'omega-3 el podem trobar al peix blau, mentre que l'omega-6 és present en fruita seca i llavors com la xia o el lli. Segons una recerca de la Universitat de Califòrnia, els àcids grassos omega-3 —en particular, l'àcid docosahexaenoic (DHA)— tenen un paper fonamental en la funció sinàptica i la plasticitat cerebral, i milloren la memòria i l'atenció en joves sans. Així mateix, l'omega-6 també contribueix a mantenir la integritat de les membranes neuronals, tot i que en un grau més baix.

D'altra banda, la Vitamina B12 és present en formatges i carns, i sosté la velocitat de processament mental i prevé la fatiga cerebral. La deficiència de vitamina B12 està vinculada a un deteriorament cognitiu, a la fatiga i a una manca de concentració, i mantenir-ne uns nivells adequats és essencial per a la síntesi de neurotransmissors i per prevenir alteracions en la memòria a curt termini.

Al seu torn, els flavonoides de les fruites vermelles i la xocolata negra d'alta puresa, sense mescles excessives de llet, han demostrat beneficis en l'activació d'àrees com l'escorça prefrontal, perquè fan que la ment estigui més desperta i redueixen el mal oxidatiu. Un estudi britànic indica que la seva ingesta millora les funcions cognitives Finalment, Martínez recomana ingerir proteïnes i carbohidrats. És el cas dels ous i els cereals integrals, que aporten nutrients complexos i, a banda de la civada, també es pot incorporar espelta, quinoa o pa de cereals, que aporten energia al cervell.