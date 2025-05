Vols incorporar un nou hàbit? Aquests són els dies que necessites

La idea que calen només 21 dies per adoptar un nou hàbit és persistent, però errònia. Segons la recerca científica, el procés per convertir una acció en part automàtica de la rutina és molt més llarg i complex. Un estudi del University College London ja ho va demostrar l’any 2010: de mitjana, es necessiten 66 dies perquè un comportament esdevingui automàtic. Tot i això, les diferències són grans: alguns participants ho van aconseguir en 18 dies, mentre que d’altres van necessitar fins a 254 dies, gairebé nou mesos.

Altres estudis recents apunten en la mateixa direcció. En el cas d’hàbits saludables, com fer exercici o menjar millor, el temps per establir-los oscil·la entre dos i cinc mesos. En les investigacions que mesuren quan un hàbit es fa realment automàtic, el temps va dels 59 als 154 dies.

La clau, segons els experts, és entendre que no hi ha un número universal. La rapidesa amb què s’adquireix un hàbit depèn de la seva complexitat, de com sovint es practica, de l’entorn i de les característiques personals. Per això, alerten que mantenir viu el mite dels 21 dies pot portar a la frustració i a l’abandonament, quan en realitat el procés necessita més paciència i constància.

Els científics proposen algunes pautes per fer més fàcil aquest camí: donar-se almenys dos mesos, començar amb accions simples, associar el nou hàbit a una rutina ja establerta, fer-ne seguiment, recompensar-se, practicar-lo al matí, triar hàbits propis i repetir-los en un entorn estable. Un conjunt de recomanacions que, més enllà de les tres setmanes del mite, posen l’accent en la persistència com a millor aliada per fer el canvi.