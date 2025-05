Què cal fer si els semàfors deixen de funcionar?

L’apagada elèctrica que va afectar diverses zones de l’Estat va interrompre durant hores el funcionament habitual de serveis essencials com el transport, les comunicacions i, en molts casos, la senyalització viària. A nombroses ciutats, la caiguda del subministrament va deixar fora de servei els semàfors, cosa que va generar certa confusió inicial entre conductors i vianants. Tot i això, la circulació es va resoldre amb normalitat i sense incidències greus.

En situacions com aquesta, mantenir la calma i actuar amb responsabilitat és fonamental per evitar accidents. La raó és que el Reglament General de Circulació estableix normes clares sobre com s’ha de procedir quan els semàfors deixen de funcionar. La Direcció General de Trànsit (DGT) recorda que existeix una jerarquia de senyals que determina quines indicacions tenen prioritat:

Els agents de trànsit tenen sempre la màxima autoritat a la via, per sobre de qualsevol altre senyal. Els senyals circumstancials i d'abalisament, com llums, barreres o banderes, ocupen el segon lloc en la jerarquia. Els semàfors són la tercera prioritat. Els senyals verticals venen a continuació, amb indicacions sobre prioritats, obligacions o restriccions. Les marques viàries pintades a la calçada, que regulen i orienten la circulació, es troben al final de la llista.

Quan els semàfors s’apaguen i no hi ha agents de mobilitat al lloc, els conductors han d’aplicar tres regles bàsiques que el professor d’autoescola i divulgador a TikTok @aprobadoalaprimera ha explicat recentment en un vídeo viral:

Cedir el pas a la dreta: En absència total de senyalització, s’aplica la norma general de prioritat: té preferència qui s’aproxima per la dreta.

En absència total de senyalització, s’aplica la norma general de prioritat: té preferència qui s’aproxima per la dreta. Atenció als senyals verticals: Encara que el semàfor estigui apagat, poden existir senyals com un “cediu el pas” o un “stop” que continuen vigents i que cal respectar.

Encara que el semàfor estigui apagat, poden existir senyals com un o un que continuen vigents i que cal respectar. Prioritat per als vianants: El professor recorda que els vianants sempre tenen preferència, fins i tot en cruïlles sense semàfors. Això és especialment important a zones urbanes, on molts passos de vianants depenen de la senyalització lluminosa.

La incidència de l’apagada elèctrica serveix com a recordatori de la importància de conèixer les normes bàsiques de circulació i d’actuar amb responsabilitat, fins i tot en situacions imprevistes.