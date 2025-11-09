Antoni Chaparro Llanos és un dels guanyadors del 15è Concurs de Fotografia de Producció Ecològica de Catalunya

Ja s'han donat al conèixer les dotze fotografies guanyadores de la 15a edició del Concurs de Fotografia de Producció Ecològica de Catalunya. Del total de 139 instantànies presentades de 78 participants, el Jurat ha escollit les dotze millors, i, d'entre elles, la fotografia de portada. Aquestes seran les protagonistes dels mesos al Calendari Ecològic 2026 del CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica). S'han tornat a repartir 1.300 euros en premis. La competència i la qualitat continua sent alta, després de quinze edicions anuals consecutives convocant-se i consolidant-se.
La participació estava oberta a tots els operadors inscrits al CCPAE i a aquelles persones, professionals de la fotografia o aficionats/des, interessades a participar. La temàtica central de les fotografies és la producció agrària ecològica, i l’explotació, la superfície, la varietat vegetal, la raça animal, l’aliment o producte fotografiat ha d’estar certificat pel CCPAE.
El fotògraf solsoní Antoni Chaparro Llanos ha guanyat per la fotografia corresponent al mes d'agost, titulada "Collita en femení", on veiem unes "dones recollint i classificant, en diferents galledes i en funció del seu tamany i estat, les pomes de muntanya abans de ser bolcades als palots". La imatge correspon a l'Operador/a inscrit: Agroserveis Torreta, SL, de Sant Llorenç de Morunys (Solsonès). Els guanyadors de cada mes s'emporten un premi de 100 euros i veure la seva fotografia publicada al calendari. A mes, d'aquestes fotografies, la que s'esculli per a portada s'emporta 100 euros més.
Aquesta iniciativa pretén incentivar la participació del operadors ecològics en la configuració del calendari anual del Consell i premiar la iniciativa d’aquells/es que difonen la producció agrària ecològica al territori.