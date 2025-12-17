«Cardener», del músic solsoní Eduard Gener, ja a la venda

És el sisè disc del músic solsoní Eduard Gener, el tercer autoeditat. Després de Swing de comarques (Jezz, 2022), l’última referència ara fa quatre anys, des d’aquesta setmana ja es pot comprar una nova entrega de 9 cançons sota el títol de Cardener. El disc es podrà escoltar a les plataformes digitals (Spotify, Youtube, etc.) a partir del divendres 9 de gener de 2026, però pels compradors de música ja està disponible en format LP/vinil i mp3 a jezz.cat, amb enviament a casa i descàrrega virtual, i a la botiga Cal Davesas (Carrer Castell, 1, Solsona).
Cardener és el riu on la rumba, el calipso i la bossa es mesclen amb el swing i la cançó. Són 9 peces musicals de cafè, tertúlia i província en aquest petit país d’Eduard Gener, fet petites ermites i cantants de blues. A nivell sonor s’hi introdueix la guitarra espanyola en les composicions fet que li dona, al disc, una unitat més mediterrània.
La portada és obra de la pintora Marta Ricart, de Llobera. Tot el procés de composició dels colors està fet amb aigua del Cardener, estampació xilogràfica seguint la tècnica japonesa Moku Hanga on es juga amb aigua, midó i pigment. S’han estampat 30 pintures originals d’edició limitada que es poden adquirir a jezz.cat o als concerts.
La presentació de Cardener serà a Manresa el divendres 23 de gener a la sala petita del Teatre Kursaal, a les 8 del vespre, acompanyat d’Andreu Moreno a al bateria, Toni Vilaprinyó al baix, Alba Marbà a la guitarra espanyola i als teclats, Sara Reig a les llums i Albert Bajona al so. Les entrades són a la venda a eduardgener.com.