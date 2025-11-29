Strombers inicia una nova etapa amb «Quilòmetres», primer avançament del disc de 2026

Strombers ha tornat. El grup santpedorenc, referent de la música festiva dels anys 2000, ha estrenat aquest divendres, 28 de novembre, el single Quilòmetres, el primer avançament del nou treball discogràfic que publicarà el 2026. El tema, editat per Crea Music, obre una nova etapa creativa que el grup començarà a desplegar durant els pròxims mesos.
Strombers torna amb un single que obre una nova etapa artística
Després d'un temps de silenci discogràfic, Strombers torna a escena amb Quilòmetres, una cançó que marca el punt de partida d'un any clau per al grup. El tema, disponible a totes les plataformes digitals, és una versió del conegut grup argentí Caligaris, una banda que els Strombers han admirat des dels seus inicis.
El single s'ha publicat conjuntament amb el seu videoclip oficial, que ja es pot veure a YouTube, i que simbolitza aquesta nova fase creativa carregada d'energia, retrobaments i il·lusió. Amb aquest llançament, Strombers dona el tret de sortida a la publicació de diverses noves composicions que aniran arribant al llarg dels pròxims mesos.
Una versió que homenatja Caligaris i connecta amb noves generacions
Quilòmetres és un tema especialment significatiu per al grup. Adaptada al català, la cançó manté l'esperit festiu i emotiu de l'original, però incorpora el segell propi de Strombers. La traducció i adaptació de la lletra han anat a càrrec de Toni Company i Miquel Nicolau, que han buscat mantenir-ne el missatge i, alhora, donar-li un nou aire.
La peça parla de les experiències viscudes "a cada quilòmetre" durant els dies de concert: viatges, complicitats, emocions compartides i tot allò que construeix la vida d'un grup sobre els escenaris. Tot i així, també és una cançó oberta a altres lectures: pot parlar d'amor, d'amistat o de qualsevol moment vital en què importen més els records i els vincles que la destinació final.
Un grup renovat amb múltiples veus i energies
La banda, liderada per Toni Company, presenta una formació ampliada i consolidada. En aquesta nova etapa hi tenen un paper destacat les veus de Miquel Nicolau -que interpreta la cançó- i de Marc Badia, guitarrista i vocalista. El grup el completen Jordi Borràs i Roger Camprubí (veus), Marc Culebras (trompeta), Genís Troya (saxo), Arnau Martín (guitarra), Alba Marbà (percussió) i Quim Prunés (baix). Un conjunt d'artistes que aporten un so renovat però fidel a l'essència festiva que ha caracteritzat Strombers des dels seus orígens.
Noves cançons i un disc previst per al 2026
Strombers ja treballa en les composicions pròpies que conformaran el nou disc previst per al 2026. El grup assegura que aquesta nova etapa arriba plena de creativitat, noves històries i una energia que volen compartir amb els seus seguidors.
Amb Quilòmetres, els Strombers conviden el públic a iniciar conjuntament aquest trajecte musical que enceten, una ruta que promet nous ritmes, noves lletres i el retorn de l'esperit festiu que els va convertir en un dels grups catalans de referència dels anys 2000.