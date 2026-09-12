El XXVIII Festival Orgues de Ponent i del Pirineu fa parada a Solsona

El XXXVIII Festival Orgues de Ponent i del Pirineu fa parada a la catedral de Solsona el diumenge 13 de setembre amb un concert a càrrec de l’organista Miquel González. El recital, d'entrada lliure, proposarà un programa amb obres dels segles XVII al XIX.
El repertori inclou composicions de J. Perandreu, V. Rodríguez, J. S. Bach, A. Soler i Ramos, M. Pontí i Ferrer i F. Mendelssohn-Bartholdy, amb una selecció que permetrà recórrer diferents períodes i estils de la literatura per a orgue.
Miquel González és professor superior d’orgue, clavicèmbal i llenguatge musical, exerceix la docència al Conservatori Municipal de Música de Lleida i és organista de la parròquia de Santa Maria de Badalona i de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona.
El Festival Orgues de Ponent i del Pirineu arriba a Solsona sota la direcció de l’Associació Amics de l’Orgue de les Comarques de Lleida, amb l’organització local d’Orgue Solsona Catedral i el Capítol Catedral. L’activitat té la col·laboració de la Diputació de Lleida-Institut d’Estudis Ilerdencs i l’Ajuntament de Solsona.