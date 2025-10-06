«Estrany riu» arriba al Cine París amb un col·loqui amb el seu equip

Després del seu pas pels festivals de Venècia i Sant Sebastià, l'òpera prima de Jaume Claret Muxart, Estrany riu, es presenta aquest cap de setmana al Cine París de Solsona. La projecció tindrà lloc el dissabte 11 d'octubre a les 18 h, en una sessió especial que inclourà un col·loqui amb el director Jaume Claret Muxart, els actors Jan Monter i el solsoní Roc Colell.
Basa en les pròpies experiències del cineasta barceloní, la pel·lícula narra la història del Dídac, un noi de 15 anys que viatja amb bicicleta pel Danubi amb la seva família. Durant aquests dies d'estiu, un noi misteriós apareix i desapareix entre les aigües del riu. Aquesta enigmàtica presència despertarà alguna cosa nova pel Dídac i canviarà per sempre la relació amb la seva família.
Protagonitzada pel debutant Jan Monter, el repartiment compta també amb Nausicaa Bonnín, Jordi Oriol, Bernat Solé, Francesco Wenz i Roc Colell. Amb una estètica poètica, Estrany riu explora la fragilitat i les transformacions de l'adolescència, alhora que reflecteix els vincles familiars i la manera com els pares també poden aprendre dels fills.
El film va tenir la seva première mundial a la Secció Orizzonti del Festival Internacional de Venècia i posteriorment es va presentar a la secció Zabaltegi-Tabakalera del Festival de Sant Sebastià, consolidant així el seu recorregut internacional abans d'arribar a les sales catalanes.
La pel·lícula també es podrà veure en una altra sessió, el diumenge 12 a les 20:00.