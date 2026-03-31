Jazz lunar en dissabte Sant a Solsona

I si la música pogués trencar les barreres de la física? Què pot aportar-nos, de nou, el jazz contemporani? Acostumats a programar clàssica, jazz tradicional, cançó d’autor… el concert d’aquest proper dissabte és un concert innovador i arriscat. No solem conèixer amb profunditat què pot oferir-nos el nou jazz. Nosaltres tenim curiositat i per això us proposem aquest concert de Néstor Giménez Trio.
Aquests tres músics fan avançar el jazz en cada nota i giren del dret i del revés les lleis de la física musical. “Jazz lunar” en diuen. Més enllà de l’etiqueta i el marketing que se li vulgui donar, tenim una certesa: i és que els tres músics executants que pujaran a l’escenari dissabte són autèntics experts musicals.
Des del professor d’improvisació Néstor Giménez, passant pel prodigiós i prestigiós guitarrista i contrabaixista Camil Arcarazo fins al portent de la bateria, el solsoní Andreu Moreno.
Ens ve molt de gust aquest viatge musical i interestelar i us animem a deixar-vos sorprendre per un gènere innovador i audaç que té molt a oferir a les vostres vides: el jazz lunar.
PD: Atenció! El concert serà a les 20.00, no a les 19.00 com és habitual.
Nestor Giménez Trio a Jezz Club
- Dissabte 4 d’abril a les 20.00
- 12€ socis / 16€ general / 18€ a taquilla
- Néstor Giménez, piano
- Andreu Moreno, bateria
- Camil Arcarazo, contrabaix
- entrades a jezz.cat