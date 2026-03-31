31 de març de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Cultura i Mitjans

Jazz lunar en dissabte Sant a Solsona

Aquest dissabte visiten Jezz Club tres talentosos músics de jazz del país, entre ells el solsoní Andreu Moreno.

  • Néstor Giménez Trio

ARA A PORTADA

Publicat el 31 de març de 2026 a les 07:29

I si la música pogués trencar les barreres de la física? Què pot aportar-nos, de nou, el jazz contemporani? Acostumats a programar clàssica, jazz tradicional, cançó d’autor… el concert d’aquest proper dissabte és un concert innovador i arriscat. No solem conèixer amb profunditat què pot oferir-nos el nou jazz. Nosaltres tenim curiositat i per això us proposem aquest concert de Néstor Giménez Trio.

Aquests tres músics fan avançar el jazz en cada nota i giren del dret i del revés les lleis de la física musical. “Jazz lunar” en diuen. Més enllà de l’etiqueta i el marketing que se li vulgui donar, tenim una certesa: i és que els tres músics executants que pujaran a l’escenari dissabte són autèntics experts musicals.

Des del professor d’improvisació Néstor Giménez, passant pel prodigiós i prestigiós guitarrista i contrabaixista Camil Arcarazo fins al portent de la bateria, el solsoní Andreu Moreno.

Ens ve molt de gust aquest viatge musical i interestelar i us animem a deixar-vos sorprendre per un gènere innovador i audaç que té molt a oferir a les vostres vides: el jazz lunar.

PD: Atenció! El concert serà a les 20.00, no a les 19.00 com és habitual.

Nestor Giménez Trio a Jezz Club

  • Dissabte 4 d’abril a les 20.00
  • 12€ socis / 16€ general / 18€ a taquilla
  • Néstor Giménez, piano
  • Andreu Moreno, bateria
  • Camil Arcarazo, contrabaix
  •  entrades a jezz.cat

