Josep Fàbrega, de Calders i Evelyn Megias, de Badalona, s'emporten els Premis Drac de Solsona

Solsona ha acollit la 18a edició de la Gala dels Premis Drac de poesia i prosa el passat divendres 24 d’abril, a dos quarts de deu del vespre, al Teatre Comarcal. Durant l’acte es va fer el lliurament dels premis d’aquest certamen literari, que reconeix el talent en els àmbits de la poesia i la prosa.
La gala comptà amb una proposta cultural variada que incloia la realització en directe del pòdcast Llegir, conduït per l’Uriol Gilibets i l’Eduard Gener, amb la participació especial del convidat Xavier Grasset.
A més, l’esdeveniment comptà amb l’actuació musical de l’orquestrina Jezz, que posà el toc festiu a la vetllada.
La Gala dels Premis Drac s’ha consolidat com una cita destacada en el calendari cultural de la ciutat, reunint públic i creadors en una celebració de la literatura i les arts.
Van lliurar els premis, Teresa Navarro, tresorera de la Junta Nacional d'Òmnium Cultural i M. Rosa Casas, presidenta d'Òmnium Solsonès.
El premi de poesia DRAC26 ha estat per a "MITES", presentada amb el pseudònim de l'avi de casa. L'autor de l'obra és: JOSEP FÀBREGA i SELVA, de la localitat de Calders (Moianès).
Ens arriba una obra que, amb una escriptura ben travada, basteix dues sextines que traspuen erudició i sensualitat a partir de referències clàssiques. Cal destacar la cura formal i una estructura ben construïda amb unes imatges originals i emprant diversos recursos poètics.
El premi de prosa DRAC26 és per a "EL BATRELES", presentada amb el pseudònim de ZART. L'autora del relat és: EVELYN MEGÍAS i CARRASCO de la ciutat de Badalona (Barcelonès). Ens trobem davant d'un text que el jurat ha destacat i perquè parla de refer-se després d'una pèrdua i de deixar marxar. A partir de tres personatges, un ocell que reprèn el vol, una mare que marxa i una filla que vol seguir endavant, és tot ell una metàfora amb la qual l'autora ens parla del procés de dol, d'una manera sensible i delicada, però sense caure en cap excés emotiu ni en un sentimentalisme banal. Aquest relat, amb un vocabulari ric, que descriu molt bé l'atmosfera de tristor queda derivant cap a un petit bri d'esperança, requereix un ritme de lectura pausat que permet gaudir del seu llenguatge acurat i poètic.
Ómnium del Solsonès vol agrair especialment a tots eis membres que han format part del jurat la seva tasca per la lectura i l'analísi de les obres presentades, una feina imprescindible per al nostre certamen literari. Agraïments: Ajuntament de Solsona, Consell Comarcal del Solsonès, Diputació de Lleida, Vicenç Jané, Lluís Closa Jaume Subirà