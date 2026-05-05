05 de maig de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Cultura i Mitjans

La Partida de Santa Llúcia celebra la festa del seu aplec

Aquest diumenge 10 de maig

  • Cartell

ARA A PORTADA

Publicat el 05 de maig de 2026 a les 09:13

La partida de Santa Llúcia a Solsona celebra aquest diumenge 10 de maig la festa de l'Aplec. El veïnat d'aquesta contrada del Vinyet de Solsona es retrobarà en una jornada festiva que començarà a 2/4 de 10 del matí amb la Missa a la capella, i en sortir es repartirà coca i barreja per a tothom.

A les 6 tarda, continuarà la celebració amb un GRAN BALL, amenitzat per MARC ANGLARILL.

Durant el ball és farà un sorteig. Tots els actes seran gratuïts. En cas de pluja, el ball és farà a la pista coberta del Pi de Sant Just.

Et pot interessar