La Partida de Santa Llúcia celebra la festa del seu aplec

La partida de Santa Llúcia a Solsona celebra aquest diumenge 10 de maig la festa de l'Aplec. El veïnat d'aquesta contrada del Vinyet de Solsona es retrobarà en una jornada festiva que començarà a 2/4 de 10 del matí amb la Missa a la capella, i en sortir es repartirà coca i barreja per a tothom.\r\n\r\nA les 6 tarda, continuarà la celebració amb un GRAN BALL, amenitzat per MARC ANGLARILL.\r\n\r\nDurant el ball és farà un sorteig. Tots els actes seran gratuïts. En cas de pluja, el ball és farà a la pista coberta del Pi de Sant Just.\r\n