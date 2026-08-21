La Plaça Major de Solsona festeja Sant Serapi

La Festa del Barri de Sant Serapi de Solsona és una celebració popular i de proximitat molt arrelada que es commemora cada any el 18 d'agost al nucli antic de la ciutat. Aquest barri inclou espais tan emblemàtics com la plaça Major, la plaça del Palau Episcopal i el primer tram del carrer de Llobera. La festivitat destaca per implicar activament tot el veïnat i transformar els carrers del barri amb diverses activitats tradicionals\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tFesta de Sant Serapi a Solsona\r\n\tRamon Estany\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nL'enramada\r\n\r\nEnguany els veïns han guarnit els carrers i places amb serrells de color vermellós, per simbolitzar el martiri que va patir Sant Serapi. No hi ha faltat tampoc l'escampada de barballó (espígol comú) pels carrers a primera hora del matí, fet que ha inundat tot el barri d'una olor molt característica i tradicional. El tradicional esmorzar amb coca, xocolata i embotits, una singularitat de la festa d'aquest barri ha congregat a mig matí un gran nombre de veïns i curiosos. La tarda es reserva pels jocs de cucanya i la xocolatada. S'ha organitzat curses i jocs infantils clàssics per als més petits, seguit d'un berenar popular.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tFesta de Sant Serapi a Solsona\r\n\tRamon Estany\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nSopar de germanor i estrena de la sangria de Sant Serapi\r\n\r\nNo hi pot faltar un gran tancament festiu on els veïns i visitants es reuneixen per sopar plegats a la mateixa plaça Major. Enguany hi han assistit una setantena de persones que han pogut degustar un altra de les novetats d'enguany, la sangria de Sant Serapi, i és que la imaginació dels organitzadors no té límits. Una sangria, amb un ingredient secret que no han volgut desvetllar però que lliga amb el Sant pel color vermell, propi de la sang vessada en el martiri.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tFesta de Sant Serapi a Solsona\r\n\tRamon Estany\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tFesta de Sant Serapi a Solsona\r\n\tRamon Estany\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n